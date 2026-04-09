Ursula von der Leyen genoss an Ostern die Ruhe im heimischen Garten. Sanft eingehüllt von Frühlingsblumenpracht und Vogelgezwitscher lächelte die Präsidentin der EU-Kommission in die Kamera. In Händen hielt sie so fürsorglich, als handelte es sich um den Weltfrieden, ein Küken. So sah man sie in einem Social-Media-Post. Sie sagte kein einziges Wort.
NahostDie EU, hilflos in einer Welt der kriegerischen Männer
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Sanktionen gegen Israel, um Netanjahu zu bremsen? Die Straße von Hormus sichern, um Trump zu besänftigen? Die EU ringt um Antworten auf einen Konflikt, den sie unbedingt vermeiden wollte.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
Meinung
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