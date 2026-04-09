Ursula von der Leyen genoss an Ostern die Ruhe im heimischen Garten. Sanft eingehüllt von Frühlingsblumenpracht und Vogelgezwitscher lächelte die Präsidentin der EU-Kommission in die Kamera. In Händen hielt sie so fürsorglich, als handelte es sich um den Weltfrieden, ein Küken. So sah man sie in einem Social-Media-Post. Sie sagte kein einziges Wort.