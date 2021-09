Die EU dringt auf einen Stopp der Migrantenflüge aus dem Irak nach Belarus. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell habe bei einem Besuch in Bagdad eine permanente Aussetzung der Flüge verlangt, hieß es am Dienstag. Die irakische Seite zeigte sich demnach "schockiert", dass irakische Bürger, meist nach Bezahlung hoher Summen, "mit falschen Versprechungen, dass sie bald in Europa seien," zur Grenze mit Litauen gebracht würden. Im Sommer seien Flüge aus dem Irak bereits suspendiert worden. Borrell forderte zudem die Wiederaufnahme der Bürger im Irak. Europäische Politiker werfen Minsk vor, Migranten mit der Aussicht auf Aufenthalt in der EU ins Land zu holen und dann über die Grenzen etwa nach Litauen und Polen ziehen zu lassen. Wenn Flüchtlinge um Asyl bitten, muss der entsprechende EU-Staat das Gesuch prüfen.