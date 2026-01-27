Auf der Suche nach neuen Allianzen in der Welt streben die Europäische Union und Indien eine umfassende Partnerschaft an. Beim EU-Indien-Gipfel in Delhi besiegelten beide Seiten nach 20 Jahre langen Verhandlungen ein Freihandelsabkommen, mit dem sie Zölle senken und gegenseitig ihre Märkte öffnen. Zugleich unterschrieben EU-Vertreter und die indische Regierung eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Die EU koppelt ihre wirtschaftliche Diversifizierung durch Handel und Lieferketten damit erstmals auch an eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitspolitik.
Handel, Sicherheit, VerteidigungWarum die neue EU-Indien-Partnerschaft heikel ist
„Die Mutter aller Handelsabkommen"? Unter dem Eindruck von Donald Trump rückt Europa deutlich näher an Indien heran. Doch der Schulterschluss hat einen Schönheitsfehler.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
