Die Regel ist so alt wie die EU, aber immer noch gültig. Um etwas voranzubringen, ist deutsch-französische Einigkeit notwendig. Hinreichend ist sie nicht. Das gilt auch in Zeiten der Pandemie und erst recht, wenn es darum geht, ein Paket von 500 Milliarden Euro aufzubringen und zu verteilen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich beeilt, als Erster Widerstand gegen den von Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgelegten Plan anzumelden. Das gehört, mit Verlaub, zum Spiel.

Es beginnt nun ein Aushandlungsprozess, in dem auf der einen Seite die Bedenken stehen und auf der anderen Seite die Begehrlichkeiten. Die Regierungschefs der Visegrád-Gruppe haben Kanzlerin Merkel am Dienstag zu verstehen gegeben, dass sie nichts gegen einen großen Corona-Fonds einzuwenden haben - solange er auch ihren durch die Pandemie gebeutelten Volkswirtschaften zugutekommt. Weil die Zustimmung aller erforderlich ist, muss am Ende ein Kompromiss stehen. Dessen Wert wird sich danach bemessen, ob der Fonds noch seinen Zweck erfüllt - den am schwersten getroffenen Ländern wie Italien und Spanien auch am meisten zu helfen.

Dieser Kompromiss aber wird auch seinen Preis haben. Ursprünglich wollte Deutschland darauf bestehen, die Auszahlung von Mitteln der EU künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards zu koppeln. Das sollte etwa Polen und Ungarn unsanft an europäische Werte erinnern. Davon dürfte nur noch wenig die Rede sein.