Die Umsiedelung von Kindern aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln soll nach Angaben der EU-Kommission im Juni fortgesetzt werden. Man bereite sich auf die Hauptphase vor, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Zunächst sollten am 27. Juni 25 Kinder und Jugendliche nach Portugal gebracht werden. In den nächsten Monaten würden weitere Umsiedelungen in die teilnehmenden Länder folgen. Zwölf europäische Staaten haben sich dazu bereit erklärt, rund 1600 Kinder und Jugendliche aufzunehmen.

Deutschland und Luxemburg machten im April den Anfang. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte kürzlich an, 249 minderjährige Migranten sollten folgen.