Ich bin vor zweieinhalb Jahren von München nach Berlin gezogen, um hier im Hauptstadtbüro zu arbeiten. Aber selbst in Berlin bekomme ich noch mit, wie schlau und toll Markus Söder ist. Der CSU-Chef hat es jetzt geschafft zu sagen, dass er politisch mehr Größe hat als Franz Josef Strauß, ohne direkt zu sagen, dass er politisch mehr Größe hat als Strauß. Respekt. Mit welchem Kniff Söder das schon wieder hinbekommen hat, lesen Sie im Interview , das meine Kollegen Katja Auer und Dominik Fürst mit ihm geführt haben. „Wer einmal in die Fresse gekriegt hat, arbeitet anders“: Das sagt ein Deeskalationstrainer, der Krankenhausmitarbeiter fortbildet. Diese Trainings sind leider nötig, wenn Patienten oder Angehörige im Krankenhaus ausrasten, weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Meine Kollegin Kathrin Wiesel-Lancé hat eine Schicht im Klinikum Darmstadt verbracht und Menschen getroffen, die anstatt sich per Telefon einen Arzttermin zu besorgen, lieber in die Notaufnahme gehen. Manche Dinge sind wie der Stau, über den man sich ärgert: Das Problem sind wir selbst. Hier lesen Sie ihren lehrreichen Artikel . Jean-Luc Mélenchon kommt heute nach Berlin. Der ist sowas wie Frankreichs Sahra Wagenknecht, nur politisch erfolgreicher. In den Umfragen liegt er derzeit auf Platz zwei und könnte daher in einer Stichwahl gegen Marine Le Pen antreten. Mélenchon macht im Wahlkampf Stimmung gegen Deutschland. Warum kommt er dann ausgerechnet hierher? Das erklärt unser Paris-Korrespondent Oliver Meiler in diesem Text . In Sachsen-Anhalt kommen sich derweil BSW und AfD immer näher, kommentiert meine Kollegin Iris Mayer . Was sie in Magdeburg beobachtet, sieht aus wie eine Koalition. Die beiden Fraktionen stimmen auch schon ab wie in einer Koalition. Heute beginnt der Bundesparteitag des BSW. Mal sehen, wie dort der Magdeburger Weg der neuen Partei diskutiert wird.

Was heute wichtig ist

Europas Geld und Deutschlands Beitrag: EU-Haushaltsgipfel geplatzt. Bundeskanzler Friedrich Merz will, dass der geplante EU-Etat gekürzt wird – Frankreichs Premier Emmanuel Macron stellt sich dagegen. Bei den Verhandlungen um den EU-Haushalt liegen die Vorstellungen weit auseinander, auch ringen die Länder um die Ukraine-Hilfe. Zum Artikel

Israel: Eisenkot einigt sich mit linksliberalen Demokraten auf Koalitionsvereinbarung. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Gadi Eisenkot hat sich mit Jair Golan von den linksliberalen Demokraten auf den Abschluss eines Koalitionsvertrags verständigt, wie Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mitteilte. Vor der Unterzeichnung werden nun noch Details geklärt. Zum Nahost-Newsblog

Medien: Entscheidung über US-Truppenabzug aus Europa verschiebt sich. Die USA benötigen für die Überprüfung ihrer Militärpräsenz anscheinend länger als geplant. Ursprünglich sollten der Nato bereits im Dezember Entscheidungen vorliegen. Zum US-Newsblog

Globale Temperatur erstmals eine Woche lang über Zwei-Grad-Marke. Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus hat bestätigt, dass vom 18. bis 24. November Temperaturen rund um den Globus mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Vergleichswert lagen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Frist für KI-Gigafabriken erneut verschoben. Wer eine große KI-Gigafabrik in der EU bauen will, hat nun bis zum 30. Dezember Zeit, sich zu bewerben. Auch wichtig: Die Bundesnetzagentur bringt ein Mobilfunk-Notnetz ins Spiel, das bei längeren Stromausfällen Telefonate und Notrufe ermöglichen soll. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Nvidias Lieferstopp erschüttert Südostasiens KI-Boom. Server mit Nvidia-Chips dürfen vorerst nicht mehr nach Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien geliefert werden – das hat die US-Regierung verboten. Kredite und Investitionen rund um die geplanten Rechenzentren geraten unter Druck; Milliardenkredite werden neu geprüft. Der gesamte KI-Standort gerät ins Wanken. Zum Briefing