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EU-Gipfel in BrüsselAuf der Suche nach dem Goldesel

Lesezeit: 3 Min.

„Wir liegen sehr weit auseinander“: In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den neuen EU-Haushaltsplan.
„Wir liegen sehr weit auseinander“: In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über den neuen EU-Haushaltsplan.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Woher kommen die vielen Milliarden, die Brüssel in seinem zukünftigen Haushaltsrahmen einplant? Aus neuen Steuern, hoffen viele. Beim EU-Gipfel in Brüssel stellt sich das als Trugschluss heraus.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Die Länge und Komplexität von Sitzungen des Europäischen Rats wird in Hemden gemessen. Für das letzte Treffen in diesem Jahr, im Dezember kurz vor Weihnachten, sollte man „ein paar Oberhemden mehr einpacken als üblicherweise“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), als er vor dem Gipfel mit seinen europäischen Partnern am Donnerstag im Brüsseler Ratsgebäude ankommt. Er hat sich zweierlei vorgenommen: Einerseits möchte er Brüsseler Blütenträume von einem Zwei-Billionen-Euro-Haushaltsrahmen zum Platzen bringen, andererseits aber bis Jahresende fertig werden.

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