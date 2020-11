Von Philipp Saul und Lea Weinmann

Was wichtig ist

Videogipfel bringt keinen Durchbruch zum EU-Haushalt. Die Blockade durch die Regierungen Polens und Ungarns bleibt bestehen. Kanzlerin Merkel sieht nach der Konferenz der Staats- und Regierungschefs derzeit keine Lösungsoptionen. Von Karoline Meta Beisel, Björn Finke, Nico Fried und Matthias Kolb. Bei der Pandemiebekämpfung ist Merkel dagegen optimistischer. Sie rechne bereits im Dezember oder "sehr schnell nach der Jahreswende" mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa.

Neuauszählung bestätigt Bidens Sieg in Georgia. Es gebe "keinen Zweifel", dass der Bundesstaat am Freitag den Sieg Bidens über Trump formell bestätigen werde, sagt Georgias Innenminister Brad Raffensperger. Meldungen zur US-Wahl. Ex-Präsident Obama überzeugt im Interview mit Markus Lanz mit Charisma und bietet eine Erklärung dafür, warum Trump vor vier Jahren die Präsidentschaftswahl für sich entschied, schreibt Willi Winkler in der TV-Kritik. Wie zuvor Obama habe Trump eine Geschichte erzählt, in der sich dessen Wähler wiedergefunden hätten.

Umstrittener Erzbischof Heße lässt ein Amt ruhen. Der Geistliche soll auf Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln nicht angemessen reagiert und gegen Kirchenrecht verstoßen haben. Unter dem Druck mehrerer Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zieht er nun Konsequenzen und ist vorerst nicht mehr als Geistlicher Assistent des ZdK tätig. Von Annette Zoch

Die News zum Coronavirus

RKI meldet neuen Höchststand an Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden registriert das Robert-Koch-Institut 23 648 neue Fälle und 260 Tote. Bei der Querdenker-Demonstration in Berlin wurden nach Polizeiangaben 77 Beamte verletzt. Die Polizei spricht von "immenser" Gewalt und Brutalität. Insgesamt wurden 257 Strafermittlungsverfahren eingeleitet, teils wegen schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Dienstreisen sind verzichtbar und umweltschädlich. 2019 gaben deutsche Firmen so viel für Geschäftsreisen aus wie noch nie. Dann kam die Corona-Pandemie und setzte dem Jetten um die Welt ein vorläufiges Ende. Gut so, kommentiert Nakissa Salavati (SZ Plus).

Was wichtig wird

Beginn des dreitägigen, digitalen Bundesparteitags der Grünen. Im Jahr ihres 40-jährigen Bestehens wollen die Grünen ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Dabei ist Enttäuschung vorprogrammiert, kommentiert Constanze von Bullion (SZ Plus). Die Grünen machen in ihrem neuen Grundsatzprogramm sehr vielen Wählergruppen schöne Angebote. Sie müssen aufpassen, ihren Kern nicht zu verlieren.

Bundestag berät in Aktueller Stunde über Störungen. Der Ältestenrat will ahnden, dass AfD-Abgeordnete während der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz fremde Personen in das Reichstagsgebäude eingeschleust haben. Die Störer belästigten und beleidigten mehrere Parlamentarier, darunter Wirtschaftsminister Altmaier und FDP-Innenpolitiker Kuhle. Im Fall von Altmaier filmten die Störer die Aktion und stellten das Video ins Internet.

Virtuelles Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec. Die Gemeinschaft der 21 Staaten steht für mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung und vertritt 39 Prozent der Weltbevölkerung. Der Asien-Pazifik-Gipfel findet knapp eine Woche nach dem Abschluss des RCEP genannten, weltgrößten Freihandelsabkommens zwischen China und 14 anderen asiatischen Volkswirtschaften statt. Damit ändert China die Regeln der Weltwirtschaft, kommentiert Christoph Giesen (SZ Plus).

Frühstücksflocke

Schaut her, ich bin erfolgreicher als ihr! Sterile Bewerbungsfotos, und Sätze wie "There's more to come...": Was Menschen auf Karriereportalen wie LinkedIn schreiben - und was sie damit wirklich sagen wollen, exklusiv entschlüsselt. Aus der jetzt-Redaktion