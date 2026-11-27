Seine Gäste fuhren davon und bestiegen die Flieger, da sprach EU-Ratspräsident António Costa schon wieder über eine „Landezone“. In den Stunden zuvor waren die Gespräche über den nächsten Mehrjahreshaushalt der EU am Donnerstagabend zuerst ausgefranst und dann gescheitert. Zu unversöhnlich saßen sich Europas Nettozahler um Deutschland und jene Staaten gegenüber, die am meisten Geld aus Brüssel kassieren. Zu weit lagen die Staats- und Regierungschefs auseinander, um nennenswerte Fortschritte zu erzielen auf dem Weg hin zu einem Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034, den sie einstimmig beschließen müssen. Den zweiten Gipfeltag am Freitag sparten sie sich dann ganz.