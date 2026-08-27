Zum Hauptinhalt springen

EU-FinanzenDie Koalition der Unwilligen

Lesezeit: 4 Min.

Nicht mit uns: Österreichs Kanzler Stocker (li), Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen, Bundeskanzler Merz und Finnlands Ministerpräsident Orpo (re.) wehren sich in Berlin gegen die Pläne der EU-Kommission.
Nicht mit uns: Österreichs Kanzler Stocker (li), Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen, Bundeskanzler Merz und Finnlands Ministerpräsident Orpo (re.) wehren sich in Berlin gegen die Pläne der EU-Kommission.
Britta Pedersen/dpa

Die EU-Kommission möchte, dass der Haushalt auf den Rekordwert von zwei Billionen Euro anwächst. Der Bundeskanzler hält das für „unbezahlbar“ – und will mit verbündeten Nettozahlern ein Umsteuern erzwingen.

Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Es ist ein exklusiver Kreis, den Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag zum Mittagessen ins Kanzleramt geladen hat. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist gekommen, der finnische Regierungschef Petteri Orpo und aus Österreich Bundeskanzler Christian Stocker. Per Video werden aus den Niederlanden noch Rob Jetten und aus Schweden Ulf Kristersson zugeschaltet. Was diese Herren und die Dame verbindet, ist Geld – viel Geld. Zusammen finanziere man, erläutert Merz, etwa 40 Prozent des europäischen Haushaltes. Es ist ein Treffen von „Nettozahlern“, die mehr in den EU-Haushalt einzahlen als sie herausbekommen. Und mehr denn je verstehen sie sich gerade als Schicksalsgemeinschaft.

Zur SZ-Startseite

Referendum über Beitrittsverhandlungen
:Island erwägt ein Vielleicht zur EU

Soll die isländische Regierung die vor elf Jahren abgebrochenen Beitrittsverhandlungen mit der EU wieder aufnehmen? Darüber stimmen die Isländer jetzt ab.

SZ PlusVon Michael Neudecker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite