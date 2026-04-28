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EU-HaushaltDas Europaparlament stellt sich gegen den sparsamen Merz

Lesezeit: 3 Min.

Die EU-Abgeordneten hätten gern mehr Geld für Europa, die Mitgliedstaaten sperren sich. Im Bild das Gebäude des EU-Parlaments in Straßburg.
Die EU-Abgeordneten hätten gern mehr Geld für Europa, die Mitgliedstaaten sperren sich. Im Bild das Gebäude des EU-Parlaments in Straßburg. JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Die Europaabgeordneten wollen den EU-Haushalt um zehn Prozent erhöhen und bringen neue Steuern ins Spiel. Der Bundeskanzler hingegen hält höhere Ausgaben für unangebracht. Ring frei.

Von Josef Kelnberger, Straßburg

Der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), hat sich vor einigen Wochen einen Rüffel von Bundeskanzler Friedrich Merz eingefangen. Grund waren die rechten Mehrheiten, mit denen die EVP im Europaparlament immer wieder arbeitet. Vor allem die Enthüllungen über eine Chatgruppe unter Beteiligung der AfD regten Merz auf. Er befürchtet, Brüsseler Brandmauer-Debatten könnten ihm in Deutschland schaden.

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