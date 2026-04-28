Der CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), hat sich vor einigen Wochen einen Rüffel von Bundeskanzler Friedrich Merz eingefangen. Grund waren die rechten Mehrheiten, mit denen die EVP im Europaparlament immer wieder arbeitet. Vor allem die Enthüllungen über eine Chatgruppe unter Beteiligung der AfD regten Merz auf. Er befürchtet, Brüsseler Brandmauer-Debatten könnten ihm in Deutschland schaden.