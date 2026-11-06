Zum Hauptinhalt springen

KürzungenEuropas Entwicklungshilfe wackelt – China und Russland stehen bereit

Lesezeit: 4 Min.

Die kenianische Flüchtlingssiedlung Kalobeyei wird vom UN-Flüchtlingshilfswerk betreut und von der EU unterstützt.
Die kenianische Flüchtlingssiedlung Kalobeyei wird vom UN-Flüchtlingshilfswerk betreut und von der EU unterstützt.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Rückzug der USA sind die EU und ihre Mitgliedstaaten die mit Abstand größten Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Doch im Streit um den Haushalt stehen jetzt Europas globale Ambitionen auf dem Spiel.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

SZ bei Google bevorzugen

Im äußersten Nordwesten Kenias ist der Weg in ein neues Leben nur sieben Kilometer lang. Eine neue Straße verbindet dort die Flüchtlingssiedlung Kalobeyei mit Märkten und öffentlichen Einrichtungen, gebaut vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit Geld aus Europa, befahren von Menschen, die sich nach ihrer Flucht wieder etwas aufbauen. In einem neu errichteten Zentrum für Lebensmittelverarbeitung tragen Frauen weiße Schürzen, darauf die blaue Flagge mit den zwölf gelben Sternen und den Worten: „This project is funded by the European Union“. Auf seiner Webseite porträtiert das UNHCR einige von ihnen, gekommen als Flüchtlinge, geblieben als Unternehmerinnen.

Zur SZ-Startseite

Kaja Kallas im Interview
:„Trump respektiert Stärke – wer schwach ist, bekommt diesen Respekt nicht“

Die EU-Außenbeauftragte wirft dem US-Präsidenten vor, Europa spalten zu wollen und zu sehr auf Russlands Forderungen zu hören. Über die Reaktion in Deutschland auf den Leipziger Anschlagsversuch wundert sie sich.

SZ PlusInterview von Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite