Nach dem Rückzug der USA sind die EU und ihre Mitgliedstaaten die mit Abstand größten Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Doch im Streit um den Haushalt stehen jetzt Europas globale Ambitionen auf dem Spiel.

Im äußersten Nordwesten Kenias ist der Weg in ein neues Leben nur sieben Kilometer lang. Eine neue Straße verbindet dort die Flüchtlingssiedlung Kalobeyei mit Märkten und öffentlichen Einrichtungen, gebaut vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit Geld aus Europa, befahren von Menschen, die sich nach ihrer Flucht wieder etwas aufbauen. In einem neu errichteten Zentrum für Lebensmittelverarbeitung tragen Frauen weiße Schürzen, darauf die blaue Flagge mit den zwölf gelben Sternen und den Worten: „This project is funded by the European Union“. Auf seiner Webseite porträtiert das UNHCR einige von ihnen, gekommen als Flüchtlinge, geblieben als Unternehmerinnen.