Mit sperrigen Worten große Politik zu machen, das ist eine Brüsseler Paradedisziplin. Die Europäische Kommission beherrscht sie wie kaum eine Institution auf der Welt. Sie schaffte es, den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit zum Leitstern der Wirtschaftspolitik zu machen. Europa soll dauerhaft mithalten können, heißt das übersetzt, mit den USA und China. EU-Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben und die Industrie auf dem Kontinent stark, Investoren sollen mehr Lust darauf bekommen, ihr Geld zu europäischen Start-ups zu tragen. Vereint in diesem Ziel ringen die EU-Länder derzeit um den richtigen Weg dahin.