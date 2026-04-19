Mit sperrigen Worten große Politik zu machen, das ist eine Brüsseler Paradedisziplin. Die Europäische Kommission beherrscht sie wie kaum eine Institution auf der Welt. Sie schaffte es, den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit zum Leitstern der Wirtschaftspolitik zu machen. Europa soll dauerhaft mithalten können, heißt das übersetzt, mit den USA und China. EU-Unternehmen sollen konkurrenzfähig bleiben und die Industrie auf dem Kontinent stark, Investoren sollen mehr Lust darauf bekommen, ihr Geld zu europäischen Start-ups zu tragen. Vereint in diesem Ziel ringen die EU-Länder derzeit um den richtigen Weg dahin.
EU-HaushaltDer Streit um Europas wirtschaftliche Zukunft geht in die heiße Phase
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Ein neuer 400-Milliarden-Euro-Topf soll Europas Wirtschaft stärken. Um diesen ist eine Kontroverse entbrannt: Profitieren am Ende vor allem die reichen Mitgliedstaaten? Die Bundesregierung hätte da eine sehr deutsche Antwort für Brüssel.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
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