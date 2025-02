Es ging den Europäern am Beginn dieser Handelskriegswoche vor allem darum, das richtige Signal zu senden. Ein Signal, das der unerbittlich agierende US-Präsident Donald Trump hoffentlich in ihrem Sinne wahrnimmt. So beschrieb es ein hochrangiger EU-Diplomat vor wenigen Tagen sinngemäß, als er über den anstehenden Sondergipfel redete. EU-Ratspräsident António Costa hatte die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem informellen „Retreat“ eingeladen, um über neue, gemeinschaftliche und größere Anstrengungen im Bereich der Verteidigung zu sprechen. Über Wege also, wie man höhere Rüstungsausgaben gestalten und finanzieren sollte. Europa an Trump: Sieh, wir tun was.

Es wurden dann ziemlich viele selbstbewusste Signale, die bis in den späten Montagabend aus Brüssel gesendet wurden, während hinter den Kulissen Angst zu spüren war. Schließlich fand das Treffen unter dem frischen Eindruck einer erpresserischen Handelspolitik des US-Präsidenten statt. Jede Resthoffnung darauf, dass Trump mit Zöllen nur droht, um etwas zu erreichen, sind seit dem Wochenende dahin. Er werde zwar „moderat“ gegen die EU vorgehen, versprach er, nachdem er gerade Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und China verhängt hatte.

Aber er ließ keinen Zweifel daran, dass er bald auch Europa in den Würgegriff nimmt. Wie fest, inwieweit Trump etwa an seinen früher angekündigten zehn bis 20 Prozent „auf alles“ festhält, ist offen. Quell seiner Wut auf die EU ist – neben dem Umstand, dass die Europäer aus seiner Sicht zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben – das Handelsdefizit von etwa 160 Milliarden Euro beim Güterhandel mit der EU (2023), an dem allein Deutschland einen Anteil von mehr als 60 Milliarden hat.

Die direkten Kontakte zwischen der für die Handelspolitik zuständigen EU-Kommission und Washington sind bislang überschaubar, weil sich Trump nicht in die Karten schauen lässt. Entsprechend wenig weiß man in Brüssel darüber, was genau Europa wann droht. Allerdings bietet Trumps Umgang mit Mexiko und Kanada die perfekte Fallstudie, um sich noch präziser auf ihn einzustellen. Die erleichternde Erkenntnis: Wenn der amerikanische Präsident bekommt, was er will – etwa Zehntausende mexikanische Polizisten an der Grenze zu den USA –, dann zeigt er sich gesprächsbereit.

Es wird EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zufallen, einen guten Teil der Gespräche mit der Trump-Regierung zu führen. Am späten Montagabend versprach sie zunächst, schnell und entschieden auf US-Zölle zu reagieren. „Wenn wir gezielt unfair oder willkürlich behandelt werden, wird die Europäische Union entschieden reagieren“, sagte sie nach dem Gipfeltreffen und blieb bewusst im Ungefähren. „Alles, was ich sagen kann, ist: Wir sind vorbereitet.“

Damit meinte sie unter anderem die Listen von Produktgruppen, die auf den Servern der EU-Kommission gut geschützt vor der Öffentlichkeit gespeichert sind: Sollte Trump Ernst machen, könnte Brüssel umgehend mit Gegenzöllen von bis zu 50 Prozent reagieren. Verhandlungsmasse bietet der Einkauf von Rüstungsgütern, Energierohstoffen wie Flüssigerdgas und Agrarprodukten aus den USA, um das Handelsdefizit zu verringern. Auch die Einfuhrzölle auf US-Autos von derzeit zehn Prozent könnten gesenkt werden.

Während seiner ersten Präsidentschaft hatte Donald Trump 2018 Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium verhängt. Die EU hatte mit eher symbolischen Zöllen auf Kentucky Bourbon, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder geantwortet. Danach kam Joe Biden, man verständigte sich und setzte die beiderseitigen Zölle vorübergehend aus. Wenn die Frist dafür Ende März ausläuft, könnten sie wieder in Kraft treten.

Am Dienstag legte Ursula von der Leyen noch einmal nach, mit einer Grundsatzrede zur geopolitischen Verortung der EU. Bei einer Diplomaten-Konferenz in Brüssel sagte sie, man habe in den vergangenen Tagen gesehen, „wie schnell die Dinge eskalieren können“. Europa werde seine wirtschaftliche und nationale Sicherheit schützen. „Aber es ist auch wichtig, dass wir das richtige Gleichgewicht finden“, sagte von der Leyen. „Wir wollen einen globalen Wettlauf nach unten vermeiden, der niemandem nützt. Das muss unser Hauptanliegen sein – auch wenn wir uns auf alle möglichen Szenarien vorbereiten.“

Die Verhandlungsposition der EU ist dabei weit weniger stark, als es die Äußerungen diverser Staats- und Regierungschefs vermuten lassen. Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz beschwor am Montag, Europa sei „stark“. Luxemburgs Premier Luc Frieden ließ sich gar zu einer Kampfansage verleiten: „Wir sind nicht schwächer als die Vereinigten Staaten“, sagt er. „Wenn jemand einen Handelskrieg will, dann kriegt er ihn.“

In diesem Krieg stieße die EU aber schnell an ihre Grenzen. Denn erstens dürften Trumps China-Zölle jetzt zu einem noch stärkeren Warenstrom aus der Volksrepublik nach Europa führen, was die hiesige Industrie zusätzlich unter Druck setzt und die Ausgangsposition der Europäer schwächt. Zweitens ist Europa noch so weit davon entfernt, militärisch ohne die USA auszukommen, dass die EU quasi bewegungsunfähig würde, wenn Trump die Sicherheitsgarantien für Europa zur Disposition stellt. Und damit ist nach den Erfahrungen der vergangenen Tage unbedingt zu rechnen.