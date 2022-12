Erdgasspeicher in Sachsen-Anhalt: Die EU will den Preis deckeln - aber auf welchem Niveau?

Von Björn Finke, Brüssel

Die EU-Energieminister haben bei einem Treffen in Brüssel am Montag stundenlang über die Höhe des geplanten Gaspreisdeckels diskutiert. Am frühen Abend dauerten die Gespräche noch an. Die 27 Regierungen strebten eine einvernehmliche Verabschiedung des brisanten Gesetzes an. Allerdings wäre auch eine Abstimmung möglich, bei der die Skeptiker und Mahner um Deutschland wohl unterliegen würden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte dies vor Beginn der Konferenz "nicht wünschenswert". Aber wenn "es so kommt, werden wir damit leben müssen".

Die EU-Kommission hatte vor vier Wochen den Gesetzentwurf für das Preislimit vorgelegt. Das setzt nicht bei den Verbrauchern an, sondern bei den Gasversorgern und -händlern. Sie dürfen kein Gas zu einem Preis jenseits der Obergrenze kaufen. Dieser sogenannte Marktkorrektur-Mechanismus sollte aktiviert werden, wenn die Notierung 275 Euro je Megawattstunde überschreitet. Im Moment kostet Gas an der wichtigsten europäischen Börse etwa 110 Euro, doch im August waren es schon einmal 350 Euro. Der Mehrheit der EU-Regierungen waren die 275 Euro jedoch viel zu hoch; sie forderten ein aggressiveres Limit und wollten den Gesetzentwurf entsprechend ändern. Auf der anderen Seite warnte eine Handvoll Skeptiker, darunter die deutsche und niederländische Regierung, vor zu harten Eingriffen.

Diese Kritiker klagen, ein künstlich verbilligter Preis könnte die Nachfrage anheizen, obwohl die EU eigentlich Gas sparen muss. Zugleich könnten Förderländer ihre Tankschiffe mit Flüssigerdgas lieber zu anderen Kontinenten schicken, die mehr zahlen.

Tschechien musste Kompromisse ausloten

Die tschechische Regierung musste Kompromisse ausloten, da das Land bis Jahresende die Ratspräsidentschaft innehat, also die Geschäfte im EU-Ministerrat führt. Am Montag schlug Prag vor, dass der Deckel aktiviert wird, wenn der Preis drei Tage lang 180 Euro je Megawattstunde überschreitet. Das Konzeptpapier lag der SZ vor. Die Obergrenze wäre aber nicht fix, sondern beweglich: Sie soll immer 35 Euro über dem durchschnittlichen Weltmarktpreis für Flüssigerdgas liegen. Das Limit soll auf diese Weise verhindern, dass Förderländer von Gasimporteuren in der EU deutlich mehr verlangen als zum Beispiel von asiatischen Kunden.

Die Vorgesetzten der Energieminister, die 27 Staats- und Regierungschefs, diskutierten auch bei ihrem Gipfel vorige Woche über den Deckel. Sie räumten einige Streitpunkte aus und gaben den Ministern den Auftrag, am Montag bitte die Höhe festzulegen und den Deckel zu verabschieden.

Die Zeit drängt, denn der Disput blockiert auch eigentlich unstrittige Vorhaben zum Senken der Gaspreise. So sollen die Mitgliedstaaten im kommenden Jahr einen Teil des Gases für ihre Speicher gemeinsam ordern. Das soll verhindern, dass sich Länder gegenseitig überbieten und die Preise hochtreiben. Zudem sollen Genehmigungsverfahren für Solardächer, Wärmepumpen und die Modernisierung von Windparks drastisch verkürzt werden. Das würde den Gasverbrauch verringern. Die Deckel-Fans unter den Regierungen wollen diese Initiativen aber nur verabschieden, wenn die Preisobergrenze mehr Biss erhält.