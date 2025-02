Von Josef Kelnberger, Straßburg

Friedrich Merz wird am Mittwoch im Europaparlament eine Hauptrolle spielen: als mutmaßlicher Kanzler, der gemeinsam mit den Rechten die europäische Wirtschaft in den Ruin treiben könnte. Die Sozialdemokraten haben eine Debatte auf die Tagesordnung gesetzt, die die deutschen Spekulationen über eine Annäherung zwischen CDU/CSU und AfD aufgreift. Konservative und Rechte in Europa, so die Argumentation, würden gemeinsam das große Klima- und Umweltprogramm der EU angreifen, den Grünen Deal – und damit langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährden.