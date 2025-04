Von Josef Kelnberger, Brüssel

Um den 65. Geburtstag seines Schwiegervaters zu feiern, ist der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss aus Stuttgart an Ostern ins Erzgebirge gefahren. Herrlich sei das sächsische Mittelgebirge, sagt er am Telefon, aber die braunen Bäume, die er dort sah, hätten ihn an die Dringlichkeit seines Brüsseler Jobs erinnert: die europäische Klimapolitik, die er in den vergangenen Jahren in wesentlichen Punkten mitgestaltet hat.