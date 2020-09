Von Björn Finke, Brüssel, und Alexander Mühlauer, London, Brüssel/London

Maroš Šefčovič ist seit mehr als zehn Jahren Mitglied der EU-Kommission, aber bis zu diesem Donnerstag war er in London ein weitgehend Unbekannter. Selbst in EU-Fragen kundige Tories fragten vor dem Besuch des Slowaken: Wer ist der Mann? Nun, Šefčovič ist als Vizepräsident der Brüsseler Behörde dafür verantwortlich, dass der mit Großbritannien geschlossene Austrittsvertrag ordnungsgemäß umgesetzt wird. Gemeinsam mit dem britischen Kabinettsminister Michael Gove leitet er den zuständigen Ausschuss. Die Zusammenarbeit lief bis vor ein paar Tagen relativ geräuschlos, aber damit ist es nun vorbei. Nachdem die britische Regierung am Mittwoch einen Gesetzentwurf vorgelegt hatte, mit dem sie Teile des Austrittsvertrags aushebeln will, ist die EU alarmiert - und schickte Šefčovič zu einem Krisentreffen mit Gove.

Die Regierung in London will das neue Binnenmarktgesetz ("Internal Market Bill") im Schnellverfahren durch das Unterhaus bringen. Wird es dort unverändert genehmigt und vom House of Lords abgenickt, würde dies internationales Recht brechen. Das haben britische Regierungsmitglieder zugegeben - auch die EU sieht das so. Šefčovič hat Gove am Donnerstag deshalb aufgefordert, das geplante Gesetz "so schnell wie möglich und auf jeden Fall bis Ende des Monats zurückzuziehen". Die Vorlage dieses Gesetzentwurfs habe das Vertrauen "ernsthaft beschädigt". Es liege nun an der britischen Regierung, dieses wiederherzustellen, sagte Šefčovič.

Und dann machte der Gast aus Brüssel noch deutlich, dass der Austrittsvertrag eine Reihe von Instrumenten enthält, um Vertragsverletzungen zu ahnden. Die EU werde jedenfalls nicht davor zurückschrecken, davon Gebrauch zu machen, sagte der Kommissionsvize. Möglich wäre ein Verfahren vor einem Schiedsgericht oder dem bei Brexit-Fans so verhassten Europäischen Gerichtshof.

Am Ende könnten für Großbritannien happige Geldstrafen stehen. Dies ist zumindest das Ergebnis einer dreiseitigen juristischen Schnellanalyse, welche die Kommission erstellt und an die 27 Mitgliedstaaten verteilt hat. Dort heißt es unter anderem, das Austrittsabkommen - und das dazugehörige Protokoll zu Irland und Nordirland - sei Anfang Februar in Kraft getreten; seitdem könne keine Vertragspartei mehr einseitig Inhalte "ändern, klarstellen, ergänzen, interpretieren oder von der Anwendung ausschließen".

Geht der Ruf verloren, "könnten wir etwas Unbezahlbares unwiderruflich verloren haben"

Klagen gegen die britische Regierung sind demzufolge auch schon möglich, wenn London das Gesetz noch gar nicht genutzt hat, um Klauseln aus dem Austrittsvertrag auszuhebeln. Das Gesetz alleine stellt nach Ansicht der Brüsseler Behörde bereits einen Vertragsbruch dar, denn es verletzt das festgeschriebene Gebot vertrauensvoller Zusammenarbeit. Von einem Vertrauens- oder gar Rechtsbruch will man in London jedoch nichts wissen. In einem Gutachten der Generalstaatsanwältin Suella Braverman heißt es, dass das britische Parlament Gesetze verabschieden könne, "die gegen die Vertragspflichten des Vereinigten Königreichs verstoßen". Braverman ist der Rechtsauffassung, dass demnach das Parlament bei der Verabschiedung solcher Gesetze "nicht verfassungswidrig handeln" würde.

Mit dem Binnenmarktgesetz will London eine Kernvereinbarung des Austrittsvertrags umgehen. Es dreht sich um die Regelung staatlicher Beihilfen, die im Protokoll zu Irland und Nordirland festgelegt ist. Demnach gelten die strengen EU-Wettbewerbsregeln auch für den Warenhandel zwischen Großbritannien und Nordirland. Das bedeutet, dass London verpflichtet ist, die EU-Kommission über alle Entscheidungen bei Staatsbeihilfen zu informieren, die Firmen in Nordirland betreffen. Außerdem müssen nordirische Unternehmen Exporterklärungen ausfüllen, wenn sie Waren nach Großbritannien liefern.

Der nun präsentierte Gesetzentwurf sieht vor, diese Vereinbarungen "nicht auszulegen". Nach Meinung der Regierung in London bliebe ansonsten die Integrität des britischen Binnenmarktes nicht gewahrt, da zwischen Nordirland und Großbritannien Kontrollen nötig wären. Der britische Premierminister Boris Johnson hat genau dieser Regelung allerdings im Austrittsvertrag zugestimmt.

Der frühere konservative Premierminister John Major kritisierte Johnsons anvisierten Rechtsbruch scharf. "Über Generationen wurde das Wort der Briten - einmal feierlich gegeben - von Freunden und Feinden akzeptiert. Unsere Unterschrift unter Verträgen oder Abkommen war heilig", sagte er. "Wenn wir jetzt den Ruf verlieren, unsere Versprechen zu halten, könnten wir etwas Unbezahlbares unwiderruflich verloren haben." Ähnlich kritisch hatte sich zuvor Johnsons konservative Vorgängerin Theresa May geäußert.