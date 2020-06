Die Europäische Union öffnet in der Coronavirus-Pandemie ihre Grenzen für Reisende aus 14 Staaten wieder. Es handle sich um Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay, teilte die EU am Dienstag mit. Diese sollten ihrerseits Reisebeschränkungen für Bürgerinnen und Bürger aus der EU aufheben. Reisende aus Staaten mit hohen Infektionsraten wie die USA, Brasilien, Russland und Indien dürfen noch nicht wieder in die EU. Von China erwarte man, dass es alle Restriktionen für Reisen von EU-Bürgern aufhebt, bevor Chinesen wieder in die EU dürften.