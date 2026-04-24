Es ist gleich der erste Tagesordnungspunkt nach der Sitzungseröffnung: An diesem Freitag soll der Bundestag das „Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe“ beschließen, besser bekannt als „Tankrabatt“. Um 17 Cent sollen die Energiesteuern je Liter Diesel und Benzin gesenkt werden, allerdings nur für zwei Monate.

Auch die „1000-Euro-Entlastungsprämie“ soll final beschlossen werden. Der offizielle Titel dieses Gesetzes würde hier zu weit führen, klar aber ist, welche Botschaft die Koalition aussenden will: Wir bleiben nicht untätig in der Krise, die der Iran-Krieg ausgelöst hat. Klar ist aber auch, dass es sich um ein teures nicht untätig Bleiben handelt, von dem die meisten Experten wenig halten.

Derweil diskutieren die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Zypern an diesem Freitag neben der Lage in Nahost und der Ukraine auch den neuen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Die EU-Kommission hätte gerne eine Aufstockung auf rund zwei Billionen Euro, der deutsche Kanzler lieber nicht.

Immerhin: Ein anderer Konflikt konnte ausgeräumt werden. Der in Zypern abwesende und daheim abgewählte ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán blockiert nicht länger den geplanten 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine und das nächste Sanktionspaket gegen Russland. Europas Hilfe für die Ukraine sei „kein Almosen“, kommentiert unser EU-Korrespondent Hubert Wetzel die Entwicklung, sondern kühl kalkulierte Sicherheitspolitik.

Ein ganz anderes Thema: Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor fünf Wochen öffentlich digitale Gewalt vorgeworfen. Viel wurde seither über ihren Fall gesprochen, nun spricht sie im Interview mit der SZ darüber, was sich in dieser Zeit aus ihrer Sicht getan hat.

Was heute wichtig ist

EU-Gipfel: Welche Optionen haben die Europäer in der Energiekrise? Die Öl-Krise trifft die EU-Staaten: Subventionen sollen „zielgerichtet“ sein – Deutschlands Tankrabatt ist das nicht. Den EU-Regierungen fehlt nach der Corona-Pandemie und Russlands Angriffskrieg der fiskalische Spielraum, um Folgen wegzusubventionieren. Zum Artikel

Trump: Waffenruhe zwischen Israel und Libanon um drei Wochen verlängert. Nach Angaben des US-Präsidenten sei die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon und Israel um drei Wochen verlängert worden. Trump sagte vor Reportern, er wolle mit Iran ein Friedensabkommen, das „von Dauer ist“. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Söder kann sich Ilse Aigner gut als Bundespräsidentin vorstellen. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident sagt in einem Interview seiner Parteifreundin „volle Sympathie und Unterstützung“ zu, falls die Landtagspräsidentin kandidieren möchte. Das ist eine rhetorische Wende. Zum Artikel

Sparen bei Kindern und Inklusion? Was wirklich geplant ist. Ein Kürzungspapier von Bund, Ländern und Kommunen löst bei Alleinerziehenden und pflegenden Eltern einen Aufschrei aus. Die Regierung will beruhigen: Noch sei nichts entschieden. Grundlos aber sind die Sorgen nicht, der Spardruck ist hoch. Zum Artikel

Rasantes Spiel: VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Der VfB Stuttgart besiegt den SC Freiburg in einem packenden Halbfinalduell mit 2:1 nach Verlängerung und fordert im Endspiel den FC Bayern heraus. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Open Desk kommt im Bund kaum voran. Die Bundesverwaltung hat aktuell nur 8475 Lizenzen der digital souveränen Office-Alternative Open Desk im Produktivbetrieb – bei rund 500.000 Beschäftigten entspricht das weniger als zwei Prozent. Ein konkreter Zeitplan für die flächendeckende Einführung fehlt. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung, die SZ Dossier vorab vorliegt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Südostasien - QR-Code statt US-Dollar. Der Dollar verliert global an Beliebtheit als Handelswährung. Südostasien verzichtet bereits weitgehend auf die US-Währung. QR-Code-Zahlungen laufen zwischen den Asean-Staaten über ein eigenes Zahlungssystem, das unabhängig von Swift ist. Volkswirtschaften weltweit reagieren erleichtert auf jede Verringerung der Abhängigkeit von den USA. Zum Briefing