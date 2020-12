Von Matthias Kolb, Brüssel

Geschlafen wurde nicht bei diesem EU-Gipfel, aber allzu müde wirkt Angela Merkel nicht, als sie um kurz vor elf Uhr vormittags Bilanz zieht. Es geht um dieses mehr als 21-stündige Treffen, aber auch um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die nun fast beendet ist. Ihr sei ein "Stein vom Herzen gefallen", dass beim Haushalt sowie dem Corona-Wiederaufbaufonds ein Kompromiss gelungen sei, sagt die Bundeskanzlerin. Ein "Riesenstück Arbeit" sei nötig gewesen, um Polen und Ungarn davon zu überzeugen, ihre Blockade aufzugeben, weil diese den neuen Rechtsstaatsmechanismus ablehnten.

Das sieht Charles Michel ähnlich, der neben Merkel im coronaleeren Pressesaal steht. Merkel habe "die Ärmel hochgekrempelt", sagt der EU-Ratspräsident, damit die 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Hilfen und der mehrjährige EU-Haushalt nun bald in Kraft treten können. Das "Riesenstück Arbeit" war fast vollständig vor Beginn des Treffens erledigt gewesen und führte zu einem Passus in der Abschlusserklärung. Auf drei Seiten wird erläutert, wie der Rechtsstaatsmechanismus zu verstehen ist, der es ermöglichen wird, EU-Fördergelder zu kürzen oder zu stoppen, wenn in einem Mitgliedstaat rechtsstaatliche Mängel die korrekte Verwendung dieser Mittel verhindern.

Dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schon am Donnerstagabend per Facebook ankündigte, "den Champagner kalt zu stellen", war ebenso zu erwarten gewesen wie die Worte des Polen Mateusz Morawiecki: Er sprach von einem "doppelten Sieg", weil ein "politisch motivierter Angriff" auf sein Land verhindert worden sei und Polen aus dem EU-Haushalt bis 2027 etwa 174 Milliarden Euro zu erwarten hat. Was Merkel wichtig war: Der Text über den Rechtsstaatsmechanismus, den der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß mit dem Europaparlament ausgehandelt hat, bleibt unverändert. Am Mittwoch sollen die 705 EU-Abgeordneten darüber abstimmen. Das "Ja" gilt als sicher, obwohl es einige Kritik gibt an der Zusatzerklärung.

Die liberale EU-Abgeordnete Sophie in 't Veld beklagt einen "alarmierenden Präzedenzfall", dass die EU-Kommission geltendes Recht nicht anwenden will, bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt hat. Dies ist Teil des Kompromisses mit Polen und Ungarn. Weil dort 2022 Wahlen anstehen, befürchten Kritiker einen schmutzigen Deal, der Orbán bis zu einer möglichen Wiederwahl schont. Nach Ansicht von Věra Jourová, der Vizepräsidentin der EU-Kommission, werde es "eher Monate, nicht Jahre dauern", bis der EuGH urteilt. Allerdings entscheiden die Richter in Luxemburg, ob sie einem Verfahren Vorrang gewähren.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die ihre Ex-Chefin Merkel als Teil des "guten Teams" lobt, stellt am Freitag klar, dass die Kommission von Januar an beobachten werde, ob ein Bruch der Rechtsstaatlichkeit vorliegt. Die Zusicherung, wonach "kein einziger Fall" verloren gehe, dürfte aber jene nicht beruhigen, die ihr vorwerfen, nicht alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um europäische Werte und die Unabhängigkeit der Gerichte zu schützen.

Merkel räumt offen ein, dass die zweite Ratspräsidentschaft ihrer Bundeskanzlerinnen-Karriere anders lief als geplant. Die Pandemie machte das Vorhaben eines EU-China-Gipfels zunichte, für den Präsident Xi Jinping nach Leipzig reisen sollte - und wegen Covid-19 müssen die Staats- und Regierungschefs nun auch über Impfstoffe sprechen.

Unzufrieden ist sie mit dem Verhältnis zur Türkei: "Wir hatten uns hier etwas mehr vorgenommen, das will ich ganz offen sagen." Der Kurswechsel sei ausgeblieben, dennoch reiche man Ankara weiter die Hand, auch für eine "konstruktive Agenda". Merkel sorgte in den nächtlichen Verhandlungen gemeinsam mit dem Bulgaren Bojko Borissow dafür, dass die Maßnahmen nicht zu hart ausfielen. Wegen der umstrittenen Gas-Erkundungen vor der Küste Zyperns wurden weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen beschlossen. Zudem soll der Außenbeauftragte Josep Borrell bis März einen Bericht und Handlungsoptionen vorlegen, inklusive weiterer Sanktionen.

"Sehr balanciert" findet Merkel das, schließlich will sich die EU zunächst mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden abstimmen. Sie schließt nicht aus, dass der deutsche Rüstungsexportstopp gegen die Türkei ausgeweitet werden könnte. Allerdings müsse der Bericht Borrells abgewartet und auch in der Nato darüber diskutiert werden. Die Türkei ist Mitglied der Militärallianz - genau wie 22 weitere EU-Länder. In Ankara sagt Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die "vernünftigen Länder" in der EU hätten sich durchgesetzt.

Die Brüsseler Pressekonferenz beendet der Sprecher von Charles Michel mit dem freundlichen Wunsch, alle mögen nun sichere Ferien genießen. Merkels Mikrofon ist noch an, als sie entgegnet: "Wer weiß, was noch passiert?"