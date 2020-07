Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs geht es um 1,8 Billionen Euro. Über so eine Summe kann man nur "in echt" verhandeln. Doch Kanzlerin Angela Merkel dämpft die Erwartungen.

Von Karoline Meta Beisel und Matthias Kolb, Brüssel

Was die Auswahl der Mund-Nasen-Bedeckung angeht, lassen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union grob in drei Kategorien einteilen: lustig, pragmatisch oder mit Nationalstolz. Auf der Maske von Luxemburgs Premier Xavier Bettel steht "Moien!", was in seiner Heimat "Guten Morgen!" bedeutet; auf der seines tschechischen Kollegen Andrej Babiš die grimmig-optimistische Forderung "Hack the crisis".

Einige tragen Masken mit der jeweiligen Landesflagge; andere haben sich von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine mit dem Logo der deutschen Ratspräsidentschaft schenken lassen. Merkel selbst gehört zur Fraktion OP-Maske, genau wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Zwischen Pragmatismus und Nationalstolz schwankte die Einstellung der Staats- und Regierungschefs am Freitag auch zum Thema des EU-Sondergipfels, dem Streit über den Corona-Hilfstopf und den künftigen EU-Haushalt. Insgesamt geht es um 1,8 Billionen Euro. Über so eine enorme Summe, die teils über Schulden finanziert werden soll, kann man nicht per Videokonferenz verhandeln, sondern nur "in echt". Deshalb sind die Leaders, wie man in Brüssel sagt, erstmals seit Februar wieder dort zusammengekommen.

Treffen mit offenem Ende

Um 10.15 Uhr geht es los im Saal EBS 5. Eigentlich passen dort 330 Menschen hinein - jetzt bietet er Platz für 27 Staats- und Regierungschefs, die Spitzen der anderen EU-Institutionen und viel Sicherheitsabstand. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind die Delegationen aus den Hauptstädten kleiner als sonst, auch Journalisten dürfen nicht ins Ratsgebäude.

Die Sitzung beginnt mit dem, was sonst am Ende der Tagesordnung steht: "Any other business". Zypern und Griechenland fordern, dass die EU härter auf das aggressive Vorgehen der Türkei im östlichen Mittelmeer reagiert. Litauens Präsident klagt, dass Russland die Geschichte des Hitler-Stalin-Pakts umschreiben wolle, durch den Estland, Lettland und Litauen für Jahrzehnte ihre Unabhängigkeit verloren.

Danach lenkt nichts mehr ab vom eigentlichen Anlass des Treffens. Um 11.15 Uhr beginnen die Gespräche über das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 27, das mehr als eine Billion Euro umfassen soll, sowie das Corona-Aufbaupaket in Höhe von etwa 750 Milliarden. Beide sind engst miteinander verwoben, eine Einigung macht das noch komplizierter. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte darum von vorneherein zu einem Treffen mit offenem Ende geladen; bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe dauerten die Verhandlungen noch an.

Als einer der Ersten stand Michel am Freitagmorgen vor den Kameras. Als EU-Ratspräsident ist er nicht nur Gastgeber, er legt auch fest, wann es Pausen gibt oder ob die Verhandlungen für Einzelgespräche unterbrochen werden. Er müsste auch darüber entscheiden, ob noch ein weiterer Gipfel nötig ist. Davon wollte der Belgier jedoch erst einmal nichts wissen, auch wenn er die Verhandlungen als "sehr schwierig" bezeichnete: Mit genügend politischem Mut sei eine Einigung möglich.

Angela Merkel, die in den sechs Monaten der deutschen Ratspräsidentschaft noch einflussreicher ist als sonst, kommt um kurz vor zehn im Europagebäude an. Auf dem roten Teppich, auf dem die Leaders an vom Rat organisierten Kamerateams entlanglaufen, wartet sie kurz, bis der Luxemburger Bettel mit seinem Statement fertig ist, um ihm nicht ins Bild zu laufen. Eine kleine Geste der Höflichkeit, die ins Gesamtbild passt: Jedes EU-Land muss dem Haushalt und dem Rettungsplan am Ende zustimmen, darum ist es wichtig, allen mit Respekt zu begegnen.

Dass die Kanzlerin wie Portugals Premier António Costa ihren Geburtstag mit stundenlangem Gefeilsche verbringen wird, scheint sie nicht zu stören. Sie dämpft aber die Erwartungen: "Ich kann nicht vorhersagen, dass wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen."

Skepsis in Zahlen

Jener Regierungschef, der einer Einigung am meisten im Weg zu stehen scheint, packt seine Skepsis in Zahlen: Die Chancen für einen Kompromiss seien "geringer als 50 Prozent", sagt Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande und Wortführer der "sparsamen Vier". Dass sein Land genau wie Dänemark, Schweden und Österreich, aber auch Deutschland, erneut stattliche Rabatte auf seine Beiträge zum EU-Budget erhalten soll, sei ein Fortschritt. Aber er betont erneut, dass er die zuerst von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Zuschüsse in Höhe von 500 Milliarden Euro für falsch halte. Er verlangt, dass die Mitgliedstaaten einstimmig darüber wachen sollen, dass die Empfänger mit dem Geld aus dem Corona-Topf auch echte Reformen durchführen.

Laut EU-Diplomaten wurde zunächst über die Grundarchitektur debattiert: also über Verhältnis und Umfang von Zuschüssen und Krediten, die Überwachung der Programme sowie die Rabatte, die eine Mehrheit ablehnt. Der Ton? Höflich.

Sollte es hier eine Einigung geben, dürfte es darum gehen, wie streng die Vergabe der Mittel an Rechtsstaatlichkeitskriterien in den Empfängerländern geknüpft werden soll. Darauf dringt auch Parlamentspräsident David Sassoli, der in seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs einen Mechanismus forderte, der die Werte der EU garantiere. Das EU-Parlament muss eine etwaige Einigung der Leaders noch bestätigen, vorab hatten mehrere Abgeordnete angekündigt, auf strengen Regeln zu beharren. Am Ende dürfte für sie aber dieselbe Warnung gelten, die Sassoli in seiner Pressekonferenz an die Staats- und Regierungschefs richtete. Es gelte, eine Einigung nicht weiter hinauszuzögern, sonst drohe eine "finanzielle Gewitterfront" an den Geldmärkten.