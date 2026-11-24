Robert Fico hat am Montag erneut erklärt, wo er die Slowakei bei der Unterstützung der Ukraine sieht. Nämlich außen vor. „Mir schreibt keiner vor, wie meine Solidarität mit der Ukraine auszusehen hat“, sagte Fico beim Treffen der Visegrad-Staaten auf der Burg in Bratislava. Dort hatte er die Ministerpräsidenten Ungarns, Tschechiens und Polens getroffen, hinzu kam als Gast der österreichische Kanzler. Den Entwurf für den mehrjährigen Finanzrahmen der EU für 2028 bis 2034 bezeichneten die Regierungschefs gemeinsam als „inakzeptabel“. Fico fordert mehr Geld für die Landwirtschaft und eine Senkung der Energiepreise. Allerdings setzt er selbst immer wieder EU-Förderung aufs Spiel, wegen Korruptionsfällen und zuletzt weil Umweltauflagen nicht erfüllt wurden.