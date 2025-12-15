Dass Kaja Kallas und Viktor Orbán einer Meinung sind, kommt so gut wie nie vor. Am Montag trat dieser seltene Fall ein – halbwegs jedenfalls. „Das wird eine intensive diplomatische Woche“, sagte die estnische EU-Außenbeauftragte am Morgen, bevor sie die Außenminister und -ministerinnen der Union in Brüssel traf. „Es wird eine Alles-oder-nichts-Woche.“ Von Budapest aus pflichtete ihr der ungarische Regierungschef auf der Plattform X bei: „Schnallt euch an“, schrieb er. „Das wird eine ruppige Woche werden.“
Mit den vielen Milliarden der russischen Zentralbank, die in Belgien festliegen, ließe sich ein Kredit an die Ukraine finanzieren. Diese Woche wird zeigen, ob die EU den historischen Schritt wagt – oder daran scheitert.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Im Gegenzug verlangt Selenskij Sicherheitsgarantien der USA und anderer europäischer Partner. Die Beratungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem US-Sondergesandten Witkoff sind am Montagnachmittag zu Ende gegangen.
