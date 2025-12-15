Dass Kaja Kallas und Viktor Orbán einer Meinung sind, kommt so gut wie nie vor. Am Montag trat dieser seltene Fall ein – halbwegs jedenfalls. „Das wird eine intensive diplomatische Woche“, sagte die estnische EU-Außenbeauftragte am Morgen, bevor sie die Außenminister und -ministerinnen der Union in Brüssel traf. „Es wird eine Alles-oder-nichts-Woche.“ Von Budapest aus pflichtete ihr der ungarische Regierungschef auf der Plattform X bei: „Schnallt euch an“, schrieb er. „Das wird eine ruppige Woche werden.“