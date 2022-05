Beim Spitzentreffen in Brüssel sperrt sich Budapest weiter gegen einen Importstopp. Dabei sollen russische Lieferungen per Pipeline ohnehin ausgenommen sein. Allerdings könnte die EU diese Einfuhren verteuern.

Von Björn Finke, Brüssel

Das Ringen um ein Ölembargo gegen Russland überschattet den EU-Gipfel in Brüssel. Am späten Montagnachmittag kamen die 27 Staats- und Regierungschefs zusammen, um bis Dienstagmittag über die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Energie- und Verteidigungspolitik zu debattieren. Am Morgen vor dem Treffen hatten die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten versucht, den Streit um den Importstopp für russisches Öl beizulegen. Ungarns Vertreter habe sich aber gesperrt, hieß es. Daher wollten die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel einen Kompromiss mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán finden.

Ziel sei es, eine "politische Einigung" zu erzielen, sagte ein EU-Beamter. Die juristischen Details könnten danach schnell ausgearbeitet werden. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich zuversichtlich: Alle Beteiligten würden "gut und konstruktiv miteinander diskutieren", sagte der SPD-Politiker bei der Ankunft am Gipfelgebäude. Als Orbán kurz danach aus der Limousine stieg, klangen dessen Äußerungen jedoch eher nach Konfrontation. Der Ungar warf der EU-Kommission "unverantwortliches Verhalten" vor, weil die Embargopläne nicht richtig abgesprochen gewesen seien.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen nannte die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs beim Gipfel am Montag "nicht sehr hoch". Die Deutsche hatte bereits vor vier Wochen das Ölembargo vorgeschlagen, das Russlands Präsident Wladimir Putin um wichtige Einnahmen bringen soll. Für Sanktionen ist allerdings Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten notwendig, und Orbán verweigerte sein Placet. Er argumentiert, dass ein Verzicht auf russisches Öl Ungarns Wirtschaft zu hart treffen würde.

Am Wochenende präsentierte die Kommission einen abgeschwächten Entwurf, der nur Lieferungen per Tankschiff verbieten würde, nach Übergangsfristen von sechs oder acht Monaten. Dagegen soll aus der russischen "Druschba"-Pipeline vorerst weiter Öl fließen dürfen. Die Röhre hat zwei Arme: Der nördliche versorgt Polen und Deutschland, der südliche Ungarn, die Slowakei und Tschechien. Die deutsche und die polnische Regierung wollen ohnehin schnell die Ölimporte stoppen; sie bieten an, sich dazu in einer Erklärung zu verpflichten. Dann würden nur Ungarn, die Slowakei und Tschechien profitieren.

Die EU könnte auf Pipeline-Öl einen Zoll erheben, um Vorteile auszugleichen

Bei einem Treffen der EU-Botschafter am Sonntag warnten aber einige Vertreter, dass die Industrien dieser drei Länder unfaire Vorteile hätten, wenn das Trio weiter billiges Pipeline-Öl beziehen kann. Zugleich reichten die Zugeständnisse Ungarns EU-Botschafter nicht aus. Seine Regierung befürchtet, dass selbst ein reines Tankschiff-Embargo Ungarns Versorgung gefährden könnte - und zwar dann, wenn es bei der durch die Ukraine verlaufenden "Druschba"-Pipeline einen "Unfall" gebe, wie Orbán am Montag erläuterte, und Ungarn auf einmal per Schiff transportiertes Öl aus Russland benötigen würde. Um Ungarns Bedenken auszuräumen, sagen sich die Mitgliedstaaten nun in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels Solidarität im Fall plötzlicher Unterbrechungen zu. So steht es in einem Entwurf, welcher der SZ vorliegt.

Um unfaire Wettbewerbsvorteile für Ungarn und seine zwei Nachbarn zu verhindern, will die Kommission von 2023 an den Weiterverkauf importierten russischen Öls in andere EU-Staaten verbieten. Zudem kursiert unter Diplomaten die Idee, dass die EU einen Zoll auf Öl-Einfuhren via Pipeline verhängen könnte. Dies würde das "Druschba"-Öl verteuern, sodass Ungarn ohnehin nicht länger besser gestellt wäre als andere EU-Länder. Bei Zöllen ist keine Einstimmigkeit nötig, sodass Budapest nicht blockieren könnte.

Zypern verhindert Immobilien-Bann

Das Ölembargo soll Teil des sechsten Sanktionspakets gegen Russland sein. Zu dem gehören unter anderem Einschränkungen für weitere russische Banken und Staatssender sowie Einreise- und Vermögenssperren gegen 58 zusätzliche Personen, darunter Kyrill I., den russisch-orthodoxen Patriarchen. Ursprünglich war auch geplant, Russen den Kauf von Immobilien in der EU zu verbieten. Nach Widerstand der zypriotischen Regierung ist das nicht länger vorgesehen.

Griechenland wiederum wehrte sich mit Erfolg gegen den Vorschlag, EU-Reedereien den Transport russischen Öls zu untersagen, etwa nach Indien oder China. Dies hätte es Putin erschweren sollen, in Europa wegfallende Ölmengen woanders zu verkaufen. Immerhin wird das Sanktionspaket aber ein Verbot für Versicherer beinhalten, solche Öltransporte abzusichern. Der Bann soll mit sechs Monaten Übergangsfrist in Kraft treten.