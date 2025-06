Zum 18. Mal will die EU ein Sanktionspaket schnüren, um Russland zum Ende des Angriffskriegs in der Ukraine zu bewegen. Doch es gibt ein Problem.

Von Josef Kelnberger und Hubert Wetzel, Brüssel

Wolodimir Selenskij kam an diesem Donnerstag nicht persönlich zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU nach Brüssel. Der ukrainische Präsident war nur per Video zugeschaltet, weil er am Abend zuvor einen wichtigen Termin in Straßburg hatte. Dort unterzeichnete er mit dem Europarat ein Abkommen zur Einrichtung eines Sondertribunals, das sich mit den russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine befassen soll.