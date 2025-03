Von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger, Brüssel

So sieht es aus, wenn er sich zu Hause fühlt, willkommen, verstanden, unter Freunden. Es ist fünf vor zwölf am Donnerstag, ausgerechnet, Wolodimir Selenskij hat den roten Teppich erreicht, EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionschefin Ursula von der Leyen empfangen ihn. Händedrücke, Lächeln, Bilder als Botschaften hinaus in die Welt, nach Moskau im Osten und nach Washington, D. C., im Westen. Sechs Tage ist es her, dass der ukrainische Staatschef dort im Weißen Haus gedemütigt wurde und hinausgeworfen. 45 Tage US-Präsident Donald Trump, sechs Tage Epochenbruch. Die Europäische Union, die Selenskij an diesem Tag zum Gipfeltreffen empfängt, ist jetzt eine andere als noch vor ein paar Wochen.