Nach mehr als vier Tagen zäher Verhandlungen haben sich die EU-Staaten im Kampf gegen die Corona-Krise auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte geeinigt. Die am frühen Dienstagmorgen erzielte Vereinbarung hat ein Volumen von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das Ergebnis des Gipfels sei ein "wichtiges Signal auch über Europa hinaus", dass die EU handlungsfähig sei. Die Entscheidung, den sogenannten "Sparsamen" höhere Rabatte zu gewähren, sei "schmerzhaft", aber gerechtfertigt gewesen. Deutschland habe im Rahmen seiner Rolle, es hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne, keine höheren Rabatte für sich gefordert.

Außenminister Heiko Maas ging auf die Schwierigkeiten ein, die der Einigung vorausgingen. "Auch wenn der Anlauf lang war: Am Ende sind wir weiter gesprungen, als uns viele zugetraut haben", erklärte der SPD-Politiker vor einer Reise nach Griechenland. "Die Europäische Union zeigt, dass sie auch in der schwersten Wirtschaftskrise ihrer Geschichte in der Lage ist, entschlossen und solidarisch zu handeln." Das sei "ein starkes Fundament, um alle Bürgerinnen und Bürger in Europa gut durch diese Krise zu bringen".

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde sagte, die Vereinbarung zeige, dass die EU dann, wenn es am nötigsten sei, Verantwortung übernehme und den Menschen in Europa gemeinsam helfe.

Emmanuel Macron würdigte die Einigung als große Leistung. Er schrieb auf Twitter: "Historischer Tag für Europa!" "Dieser auf europäischer Solidarität basierende Sanierungsfonds ist in der Tat eine historische Veränderung, ein historischer Schritt für Europa", sagte Macron. "Es bedurfte eines Kompromissgeistes, um dies zu erreichen, und ich möchte allen Kollegen danken, die dies gezeigt haben."

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte: "Wir haben es geschafft, Europa ist solide und vor allem vereint. Es ist ein gutes Abkommen und ein solides Abkommen". Es gehe hier nicht nur um Geld. Die Vereinbarung sei auch ein Zeichen des Vertrauens für Europa und die Welt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, Europa habe immer noch den Mut und die Fantasie, groß zu denken. "Wir sind uns bewusst, dass dies ein historischer Moment in Europa ist."

Auf Twitter feierte Viktor Orbán das Abkommen als Sieg: "Deal! Wir haben gewonnen!", schrieb er. Polen und Ungarn würden keine politischen Bedingungen für den Erhalt von EU-Geld auferlegt. Und Merkel habe ihm versprochen, dass das sogenannte Artikel-7-Verfahren gegen sein Land bis Ende des Jahres abgeschlossen sei.

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte, der Gipfel sei "in der Tat ein ziemlich langer Marathon" gewesen und "wir müssen froh sein, sagen zu können, dass wir die drohenden Krisen überwunden haben".

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte begrüßte die Einigung. Man habe hart verhandelt, aber sei kein Schaden entstanden. "Es gab schwierige Momente", sagte er. "Aber die Beziehungen sind hervorragend." Jeder verhandle für sein Land, "es sind alles Profis". Auch mit Angela Merkel, Emmanuel Macron und Guiseppe Conte gebe es weiterhin "echt gute warme Beziehungen". Rutte gilt als informeller Anführer der "Sparsamen Fünf" (Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland), die sich dem ursprünglichen Plan der Kommission, einen großen Teil des Hilfsgeldes in Form von Zuschüssen auszuzahlen, widersetzten. Eine "Transferunion" sei durch die Einigung über den Wiederaufbaufonds nicht entstanden. Zum einen werde das Geld eindeutig nach den "bisherigen Prinzipien" der EU eingesammelt, zum anderen sei die Vergabe zeitlich klar begrenzt. Rutte betonte, ihm sei es auch um die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit im künftigen EU-Haushalt gegangen. Darüber sei zuletzt stundenlang verhandelt worden. Der finale Text sei schwächer, enthalte aber immerhin den Kern des ursprünglichen Vorschlags, insofern sei das akzeptabel.

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte freute sich: "Wir haben einen wichtigen Anteil der Finanzmittel erhalten, 28 Prozent des Plans. Und behalten zugleich unsere 80 Milliarden an Subventionen."

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte: "Griechenland wird über 70 Milliarden Euro erhalten. Wir werden sie verantwortungsbewusst und umsichtig einsetzen."

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez erklärte: "Heute ist einer der markantesten Tage in der Geschichte der Europäischen Union." Es sei anstrengend gewesen. "Aber es hat sich gelohnt."