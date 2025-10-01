Auf dem informellen EU-Gipfel geht es um ein verteidigungsfähiges Europa bis 2030 – und darum, eingefrorene russische Milliarden besser zu nutzen. Der Kanzler aber hat noch ein anderes Anliegen: den europäischen Regelwust.

Von Jan Diesteldorf und Henrike Roßbach, Brüssel, Kopenhagen