Es ist ein komplizierter Mittwoch für den Bundeskanzler. Immerhin, die Kulisse stimmt. Am Morgen eine Villa am See, am Mittag ein Schloss und am Abend ein weiteres: Friedrich Merz kommt rum an diesem Tag. Nicht nur in Sachen Schauplatzwechsel, sondern auch mit Blick auf die Politikfelder, die er betreten muss.
EU-GipfelDer Drohnenwall und die Bürokratie
Auf dem informellen EU-Gipfel geht es um ein verteidigungsfähiges Europa bis 2030 – und darum, eingefrorene russische Milliarden besser zu nutzen. Der Kanzler aber hat noch ein anderes Anliegen: den europäischen Regelwust.
Von Jan Diesteldorf und Henrike Roßbach, Brüssel, Kopenhagen
