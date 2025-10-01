Zum Hauptinhalt springen

EU-GipfelDer Drohnenwall und die Bürokratie

Lesezeit: 4 Min.

Kanzler Friedrich Merz beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen, in der Mitte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.
Kanzler Friedrich Merz beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen, in der Mitte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. (Foto: Leonhard Foeger/REUTERS)

Auf dem informellen EU-Gipfel geht es um ein verteidigungsfähiges Europa bis 2030 – und darum, eingefrorene russische Milliarden besser zu nutzen. Der Kanzler aber hat noch ein anderes Anliegen: den europäischen Regelwust.

Von Jan Diesteldorf und Henrike Roßbach, Brüssel, Kopenhagen

Es ist ein komplizierter Mittwoch für den Bundeskanzler. Immerhin, die Kulisse stimmt. Am Morgen eine Villa am See, am Mittag ein Schloss und am Abend ein weiteres: Friedrich Merz kommt rum an diesem Tag. Nicht nur in Sachen Schauplatzwechsel, sondern auch mit Blick auf die Politikfelder, die er betreten muss.

