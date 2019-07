1. Juli 2019, 12:29 Uhr Brüssel EU-Gipfel wird am Dienstag fortgesetzt

Die Staats- und Regierungschefs brechen den Versuch, die Top-Jobs der Europäischen Union zu besetzen, vorerst ab.

Der Sondergipfel zur Besetzung der Top-Jobs in der EU ist am Dienstagmittag abgebrochen worden. Er werde am Dienstagmorgen um elf Uhr fortgesetzt, erklärte der Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk.

