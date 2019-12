Als Ursula von der Leyen ihren Klimaplan "Green Deal" am Mittwoch vorstellte, sprach sie von einem "Mann auf dem Mond"-Moment für Europa. Schon am Tag darauf aber wurde klar, dass sich die EU derzeit eher noch in ihrer "Mann auf dem Kran"-Phase befindet: Vor Beginn des EU-Gipfels war es Greenpeace-Aktivisten trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen gelungen, mit einem Transparent am Gebäude des Europäischen Rats mehr Klimaschutz einzufordern. Die Brüsseler Polizei musste mit Kränen anrücken, um Banner und Demonstranten zu entfernen. Die Episode zeigt, dass die EU noch ein gutes Stück davon entfernt ist, die ehrgeizigen Pläne der Kommissionspräsidentin zu verwirklichen. Zu Beginn des ersten Gipfeltages am Donnerstag war noch nicht einmal die Grundfrage geklärt: Können sich die Staats- und Regierungschefs tatsächlich darauf einigen, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden soll, also nicht mehr Schadstoffe in die Atmosphäre entlässt, als gleichzeitig anderswo eingespart werden?

"Ich hoffe, dass das gelingt. Das wäre ein starkes Zeichen", sagte Kanzlerin Angela Merkel, als sie am Donnerstag beim Treffen ankommt. Charles Michel, der als neuer Ratspräsident seinen ersten Gipfel leitete, hatte bereits vorab gesagt, dass die EU mit einer Entscheidung für dieses Ziel eine weltweite Führungsrolle einnehmen könnte - was ganz im Sinne Ursula von der Leyens und ihrer Pläne für eine "geopolitische Kommission" sein dürfte. Sanna Marin, erst seit zwei Tagen Premierministerin von Finnland, mahnte: "Es geht um die Zukunft unserer Kinder."

Detailansicht öffnen Die neue Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Ankunft beim Gipfel: Thema ist ihr Klimapaket. (Foto: Kenzo Tribouillard/AFP)

Aber so einmütig, wie es vor Beginn des Gipfels klang, ist die Lage nicht. Für die Staats- und Regierungschefs ist es schon der zweite Versuch, sich auf das Ziel für 2050 zu einigen. Als das Thema im Juni auf der Tagesordnung stand, scheiterte eine Einigung an vier Mitgliedstaaten: Estland hat inzwischen seine Meinung geändert, aber Ungarn, Tschechien und Polen gaben sich vor dem Gipfel weiter zurückhaltend.

"Ohne Atomkraft ist das für die tschechische Republik nicht möglich", sagte Premierminister Andrej Babiš. Die EU-Kommission und die anderen Regierungschefs müssten daher festschreiben, dass Kernkraft als "saubere Energiequelle" gelte. Tschechien will wegen des Rückgangs bei der Kohle den Anteil der Atomkraft am Strom-Mix bis 2040 auf die Hälfte erhöhen. Manche Länder - etwa Österreich - protestieren aber heftig dagegen, dass es zulässig sein soll, Klimaziele durch den Einsatz von Atomkraft zu erreichen.

Polen dagegen erzeugt 77 Prozent seiner Energie aus Kohle, ein weit höherer Anteil als in den anderen EU-Ländern. "Deshalb sind die Kosten für die Energie-Transformation in Polen auch sehr viel höher als in Ländern, die in den vergangenen Jahrzehnten mehr Glück hatten", sagte Premierminister Mateusz Morawiecki. Er hofft auf Zahlungen aus einem Übergangsmechanismus, den von der Leyen als Element ihres "Grünen Deals" angekündigt hat.

Doch konkrete Finanzzusagen sind schwierig, da die Größe des EU-Haushalts unklar ist. Die Staaten verhandeln gerade über den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen für 2021 bis 2027, und die Positionen liegen weit auseinander.

Vor allem Macron ist begeistert Im Europaparlament sorgt die "Konferenz zur Zukunft Europas" für Enthusiasmus, den Mitgliedstaaten geht es eher um Schadensbegrenzung. Beim EU-Gipfel forderten die Staats- und Regierungschefs das Generalsekretariat des Europäischen Rates auf, eine Position zu "Inhalt, Ziel- und Zusammensetzung sowie Funktionsweise" der Konferenz zu entwickeln. Auch wenn sie die Idee von Bürgerdialogen unterstützen: Vorrang habe weiter die strategische Agenda, die im Mai 2019 verabschiedet wurde. Viele Mitgliedstaaten beobachten mit Unverständnis, wie die Abgeordneten und auch die EU-Kommission inklusive Ursula von der Leyens persönlich das Thema vorantreiben. Diese wollen das Vertrauen der Bürger in die EU stärken und den Spitzenkandidaten-Prozess so reformieren, dass nach der Europawahl 2024 kein Politiker an der Spitze der Kommission steht, ohne sich zuvor den Wählern präsentiert zu haben. Anhänger der Konferenz ist hingegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der sich bei der Ankunft selbst dazu gratulierte, dass seine Idee Realität wird. Zuletzt hatte ein deutsch-französisches Papier vielerorts für Unruhe gesorgt. Strittig ist nicht, dass die Konferenz unter deutscher Ratspräsidentschaft 2020 vorangetrieben und im ersten Halbjahr 2022 unter Frankreichs Führung beendet werden soll - es geht um wenige Wörter, die in einer Klammer stehen: "inklusive möglicher Änderungen der Verträge". Paris und Berlin beteuern, dies nicht anzustreben, doch man wolle die Diskussion nicht beschränken. Vor allem von neuen Mitgliedstaaten ist zu hören: "Wir können über Inhalte reden, aber nicht über Institutionelles." Dies interessiere nur die Brüsseler Blase. Zudem wird Macron unterstellt, er wolle die geltenden Verträge so ändern, dass ein Kerneuropa entsteht, und so Mitgliedsländer zweiter Klasse. Der Wunsch, das Spitzenkandidaten-Modell zu retten und das EU-Parlament aufzuwerten, wird eher von einer Minderheit geteilt. "Jeder Regierungschef ist demokratisch legimitiert. Wenn diese sich einigen, gibt es kein Defizit", sagt ein EU-Diplomat. Die Diskussionen, die 2020 anstehen, dürften spannend werden. Karoline Meta Beisel und Matthias Kolb

Beim Gipfel stand das Thema für Donnerstagabend auf der Tagesordnung, aber da sollte es nur um den Austausch bekannter Positionen und den weiteren Fahrplan gehen. Die Gespräche sind diesmal besonders schwierig, weil die Lücke gefüllt werden muss, die entsteht, wenn der wichtige Beitragszahler Großbritannien die EU tatsächlich verlassen sollte.