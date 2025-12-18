Zum Hauptinhalt springen

EU-Gipfeltreffen„Entweder heute Geld oder morgen Blut“

Lesezeit: 3 Min.

Auf ihn kommt es an: Belgiens Premier Bart De Wever (Mitte), hier mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk (re.) und anderen Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel.
Auf ihn kommt es an: Belgiens Premier Bart De Wever (Mitte), hier mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk (re.) und anderen Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP)

Die europäischen Staats- und Regierungschefs streiten darüber, wie die Ukraine in den nächsten Jahren finanziert werden soll. In einem sind sie sich einig: Ein Scheitern hätte dramatische Folgen.

Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger und Hubert Wetzel, Brüssel

Von den 27 Staats- und Regierungschefs der EU war es am Donnerstagmorgen der Pole Donald Tusk, der die Lage am drastischsten beschrieb. „Wir stehen vor einer einfachen Wahl: entweder heute Geld oder morgen Blut“, sagte er bei seiner Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel. „Und ich rede nicht nur über die Ukraine, ich rede über Europa“, fügte er hinzu.

