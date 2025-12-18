Von den 27 Staats- und Regierungschefs der EU war es am Donnerstagmorgen der Pole Donald Tusk, der die Lage am drastischsten beschrieb. „Wir stehen vor einer einfachen Wahl: entweder heute Geld oder morgen Blut“, sagte er bei seiner Ankunft im Ratsgebäude in Brüssel. „Und ich rede nicht nur über die Ukraine, ich rede über Europa“, fügte er hinzu.