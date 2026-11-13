Der Bundeskanzler droht all jenen EU-Partnern, die sich nicht an Militärhilfen für die Ukraine beteiligen wollen: Entweder ihr macht mit, oder es gibt keinen EU-Haushalt. Damit provoziert er Widerspruch.

Ob diese Forderungen strategisch sinnvoll waren, da gehen die Meinungen in Brüssel auseinander. Vorige Woche hatte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Brief an EU-Ratspräsident António Costa geschickt, zwei Seiten, darin der Wunsch, beim informellen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag in Dublin zum Mittag über die Finanzierung der Ukraine zu sprechen. Das Land braucht für 2027 zusätzlich 70 Milliarden Euro, von denen die EU etwa 45 zahlen soll.