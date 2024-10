Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt, mit dem er den Krieg in der Ukraine bis spätestens Ende nächsten Jahres beenden will. Er wolle „Frieden durch Stärke“ erreichen, sagte Selenskij beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel . Unter anderem verlangte er, dass westliche Waffenlieferanten ihre Einsatzbeschränkungen aufheben und der Ukraine erlauben, auch tief in Russland liegende Ziele anzugreifen. Zudem beinhaltet Selenskijs Plan die Forderung, dass die Ukraine bereits jetzt eine verbindliche und bedingungslose Einladung bekommen solle, der Nato beizutreten.

Es sei entscheidend, den „Krieg zurück nach Russland zu tragen“, um auch die russische Bevölkerung aufzurütteln, heißt es in einer schriftlichen Ausarbeitung des Siegesplans, die am Donnerstag in Brüssel kursierte und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ebenso sei es wichtig, Russlands geostrategisches Ziel in dem Krieg – die Ukraine in ihrer Einflusszone zu halten – durch eine Beitrittseinladung der Nato zu blockieren. Nur dann werde Russland bereit zu echten Friedensverhandlungen sein, heißt es in dem Plan.

Die Furcht vor einer Eskalation bleibt bestehen

Beide von Selenskij vorgebrachten Forderungen stoßen bisher in Europa, aber auch bei der amerikanischen Regierung unter Präsident Joe Biden auf große Skepsis. Die USA, Großbritannien und Frankreich, welche der Ukraine weitreichende Marschflugkörper geliefert haben, verbieten derzeit, dass diese zum Beispiel auf Militärflugplätze oder Depots im russischen Hinterland abgefeuert werden – aus Sorge, dass sich daraus eine Konfrontation zwischen Nato-Staaten und Russland entwickeln könnte. Aus Furcht vor einer derartigen Eskalation verweigert der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz seit Monaten die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Auch Selenskijs Wunsch nach einer sofortigen Einladung in die Nato trifft auf Widerstand. Zwar räumt auch der ukrainische Präsident ein, dass der tatsächliche Beitritt des Landes zur Allianz erst nach dem Ende des Krieges stattfinden könne. Doch sehr viele Nato-Staaten schrecken bereits vor dem Begriff „Einladung“ zurück, solange in der Ukraine noch gekämpft wird. Sie sind nicht bereit, der Ukraine mehr zu geben als die Formulierung, auf die das Bündnis sich in diesem Sommer geeinigt hatte. Danach befindet sich die Ukraine auf einem „unumkehrbaren“ Weg in die Nato.

Diplomaten erwarten zwar, dass die Ukraine und europäische Unterstützer wie Polen und die baltischen Staaten in der Nato weiter Druck machen werden. Die Erfolgschancen werden aber als gering eingestuft. Kanzler Scholz zumindest zeigte am Donnerstag keine Bereitschaft, auf die zentralen Forderungen von Selenskijs Plan einzugehen. „Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern“, sagte er bei seiner Ankunft in Brüssel. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo sagte, es sei „natürlich schwierig“, den Beitritt der Ukraine zur Nato umzusetzen, „während sich das Land im Krieg befindet“.

Selenskij musste bei seinem Besuch in Brüssel merklich um die Aufmerksamkeit der europäischen Kolleginnen und Kollegen ringen. Das Hauptthema bei dem Gipfeltreffen, das derzeit fast alle europäischen Regierungen umtreibt, war Migration – nicht der Krieg in der Ukraine, obwohl die russischen Angreifer dort auf dem Vormarsch sind, große Teile der Energie-Infrastruktur zerstört sind und dem Land – in den Worten Selenskijs – ein harter und „gefährlicher Winter“ droht.

Zudem scheint auch Selenskij sehr gut zu wissen, dass das Schicksal seines Landes mehr von den USA als den Europäern abhängt. Zwei Passagen in dem Siegesplan lesen sich jedenfalls so, als wolle der Ukrainer sich bereits auf einen möglichen Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vorbereiten und suche nach Argumenten, um diesen zu einer weiteren Unterstützung des Landes überreden zu können.

So stellt Selenskij den USA und Europa als Gegenleistung für deren Hilfe in Aussicht, Zugang zu den wichtigen Bodenschätzen und Rohstoffen zu bekommen, die es in der Ukraine gibt. Zudem könnten modern ausgerüstete und kampferprobte ukrainische Einheiten in anderen europäischen Ländern stationiert werden und dort amerikanische Kontingente ersetzen, heißt es in dem Plan. Beide Vorschläge dürften für den transaktional denkenden Trump attraktiv sein, der schon während seiner ersten Amtszeit die US-Truppen aus Europa heimholen wollte und geklagt hatte, dass die USA sich nach der Invasion im Irak nicht das Öl dort gesichert hätten.