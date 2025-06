Wolodomir Selenskij kam an diesem Donnerstag nicht persönlich zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU nach Brüssel. Der ukrainische Präsident war nur per Video zugeschaltet, weil er am Abend zuvor einen wichtigen Termin in Straßburg hatte. Dort unterzeichnete er mit dem Europarat ein Abkommen zur Einrichtung eines Sondertribunals, das sich mit den russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine befassen soll.

Der Europarat ist eine Organisation aus 46 Staaten, die sich dem Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Europa verschrieben hat. Um sich gegen Russlands Angriff wehren zu können, ist für Selenskij allerdings der Europäische Rat wichtiger. So heißt das Gremium der 27 Staats- und Regierungschefs der EU offiziell, das am Donnerstag in Brüssel tagte. Ohne Geld und Waffen der Europäer kann sich die Ukraine nicht in dem zermürbenden Krieg gegen die russischen Invasoren behaupten. Denn auf die USA ist unter Präsident Donald Trump kein Verlass mehr.

Ungarn und die Slowakei sind auf russische Energie angewiesen

Die Europäer müssen die Ukraine erst einmal allein stützen. Das Thema stand ganz oben auf der Tagesordnung in Brüssel. Und wie üblich richteten sich die Blicke auf den Ungarn Viktor Orbán, als es darum ging, die offiziellen „Schlussfolgerungen“ für die Gipfelerklärung zu verabschieden. Darin sollte der Ukraine weiterhin die uneingeschränkte Solidarität der EU versichert werden. Um eine Gipfelerklärung zu verabschieden, braucht es Einstimmigkeit. Bei den beiden vorangegangenen Gipfeln hatte sich Orbán beim Thema Ukraine verweigert.

Viktor Orbán (Mitte) und Robert Fico (rechts) müssen von der Gipfelerklärung überzeugt werden. Links: Belgiens Premier Bart De Wever und Kanzler Friedrich Merz. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP)

Streitpunkt war diesmal vor allem das 18. Sanktionspaket, das sich gegen den russischen Energie- und Bankensektor richtet. Orbán hatte gemeinsam mit dem Slowaken Robert Fico angekündigt, das Paket blockieren zu wollen. Das sei ihre Antwort auf die Pläne der EU, russische Energie-Importe vom Jahr 2027 an ganz zu verbieten. Sowohl Ungarn als auch die Slowakei pflegen trotz des Ukraine-Kriegs weiter engere Beziehungen zu Russland und sind auf russische Öl- und Gaslieferungen angewiesen.

Solche Probleme werden in der EU in der Regel mit Geld und Ausnahmeregelungen gelöst. So war das auch dieses Mal geplant. Die EU-Kommission hatte kurz vor dem Gipfel schon Kompromissbereitschaft angedeutet. Man sei „fest entschlossen, alle Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen, für die der Ausstieg schwieriger sein könnte, bei der Suche nach Alternativen und der Optimierung der Infrastrukturnutzung zu unterstützen“, erklärte Energiekommissar Dan Jørgensen. Fico hatte angekündigt, er wolle darüber vor Beginn des Gipfels mit Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen.

EU-Diplomaten zeigten sich vor dem Gipfel zuversichtlich, dass es am Donnerstag nicht nur eine Verständigung über das 18. Sanktionspaket geben würde, sondern auch über die alle sechs Monate notwendige Verlängerung der Sanktionen für bestimmte Wirtschaftszweige. Auch dafür ist Einstimmigkeit erforderlich. Möglicherweise hat Orbán eingesehen, dass er zuletzt seine Veto-Macht überreizt hat.

Jede Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Nord Stream wird verboten

Aus deutscher Sicht ist an dem 18. Paket vor allem die Passage zu Nord Stream bemerkenswert. Die EU will verhindern, dass die deutsch-russischen Gaspipelines in der Ostsee in absehbarer Zeit repariert und wieder in Betrieb genommen werden können. Verboten werden soll daher jegliche Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit den Pipelines.

Das hat aktuell keine Folgen, weder für die Energieversorgung Deutschlands noch für die russischen Einnahmen aus dem Rohstoffexport. Durch die Pipeline 1 fließt schon seit Jahren kein Gas mehr, weil Russland die Lieferungen nach Kriegsbeginn in der Ukraine eingestellt hat. Die Pipeline 2 war noch nie in Betrieb, weil die Bundesregierung die Genehmigung verweigerte. Drei Pipeline-Stränge wurden zudem bei einem Sprengstoffanschlag im September 2022 zerstört.

Es gibt jedoch Spekulation, eine Wiederinbetriebnahme von Nord Stream könnte Teil eines Deals zwischen Donald Trump und Wladimir Putin sein. Demnach soll ein US-Unternehmen die Pipelines übernehmen und russisches Gas an Deutschland liefern. Dem will die EU einen Riegel vorschieben – und zwar mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesregierung. Für Berlin wäre es schwieriger, sich allein amerikanischem Druck zu widersetzen. Bei EU-Sanktionen könnte Deutschland auf die europäische Lage verweisen.

Das 18. Paket soll zudem einige Dutzend weitere Tankschiffe der sogenannten Schattenflotte mit Sanktionen belegen, die unter Umgehung internationaler Sanktionen russisches Öl transportieren, ebenso Firmen, die diesen Transport organisieren. Herausgefallen ist aus dem Paket dagegen der Plan, den von der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten festgesetzten Preisdeckel für russisches Öl von derzeit 60 auf 45 Dollar pro Fass zu senken. Öl, das Russland zu einem höheren Preis verkauft, darf von westlichen Reedereien nicht transportiert werden, ebenso wenig dürfen die Tankschiffe im Westen versichert werden. Der Plan zur Verschärfung des Preisdeckels wurde fallen gelassen, weil US-Präsident Donald Trump sich verweigert hat.

Ursprünglich hatte die EU als Ziel der neuen Sanktionen formuliert, dass man Russlands Einnahmen aus dem Geschäft mit Öl und Gas so sehr senken wolle, dass Wladimir Putin sich zu ernsthaften Friedensverhandlungen bereit erklärt. Nun ist offensichtlich: Das wird nicht funktionieren. Bundeskanzler Merz suchte deshalb diese Woche beim Nato-Gipfel in Den Haag das Gespräch mit Donald Trump. Er habe dem US-Präsidenten „unseren dringenden Wunsch vorgetragen, doch jetzt auch auf amerikanischer Seite zu weiteren Sanktionen gegenüber Russland zu kommen“, berichtete er. Das europäische Paket allein werde nicht reichen. Erfolgreich war Merz bei Trump jedoch nicht.