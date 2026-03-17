Das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Brüssel soll ein Signal senden: Europa ist geschlossen. Tatsächlich aber wird von der Zusammenkunft wohl eine andere Botschaft ausgehen: Europa ist hilflos. Im Osten führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine mit unverminderter Brutalität weiter. Im Süden haben die USA und Israel einen Krieg gegen Iran begonnen, dessen Ziele in Europa niemand wirklich versteht. Beide Kriege treffen die EU politisch und wirtschaftlich hart. Doch in beiden Kriegen hat Europa keinen entscheidenden Einfluss.
EU-GipfelEuropäer hilflos zwischen den Kriegen von Putin und Trump
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Russlands Feldzug gegen die Ukraine und die US-Angriffe auf Iran treffen Europa politisch und wirtschaftlich hart – auch durch die Wechselwirkungen der Konflikte. Hinzu kommt ein hausgemachtes EU-Problem.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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