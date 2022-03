Von Björn Finke, Brüssel

Der dritte Gipfel wird wohl der mit dem meisten Streit sein, und er ist der längste: Das Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU begann am späten Donnerstagnachmittag und wird am Freitag fortgeführt. Genau wie bei den anderen beiden Spitzentreffen, die am Donnerstag in der Stadt über die Bühne gingen, steht dabei der Krieg in der Ukraine im Zentrum. Doch im Vergleich zum Nato- und dem G-7-Gipfel wird es schärfere Kontroversen geben - etwa zur Frage eines Öl- und Gasembargos gegen Russland oder zu Ansätzen, wie Regierungen die hohen Energiepreise schnell senken können.

Zum Start der EU-Zusammenkunft war Joe Biden geladen - das erste Mal, dass ein US-Präsident physisch an solch einem Gipfel teilnimmt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sollte später am Abend per Videoschaltung reden, nachdem er bereits am Morgen zum Nato- und dann zum G-7-Treffen gesprochen hatte. Erwartet wurde, dass er härtere Sanktionen gegen Russland fordert. Die USA verkündeten tatsächlich am Donnerstag neue Einschränkungen für Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments. Die EU hatte das schon früher gemacht. Zudem wollen die westlichen Verbündeten der russischen Zentralbank Goldgeschäfte verbieten. Mehr kommt wohl erst einmal nicht: In einem Entwurf der Gipfel-Schlussfolgerungen, welcher der SZ vorliegt, heißt es lediglich, dass die EU "weiter bereitsteht, schnell zusätzliche abgestimmte Sanktionen zu verhängen".

Ein wichtiges Thema des Spitzentreffens ist die weltweite Umsetzung dieser Strafen. Die USA und die EU wollen insbesondere verhindern, dass Peking Russland beim Umgehen der Wirtschaftssanktionen hilft. Biden möchte bei seinem Brüssel-Besuch die Antwort des Westens auf diese Gefahr abstimmen. Praktischerweise findet Ende kommender Woche ohnehin ein EU-China-Gipfel statt, bei dem sich Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit der Führung in Peking austauschen. Im Entwurf der Schlussfolgerungen des EU-Gipfels mahnt die Europäische Union "alle Staaten, sich an diese Sanktionen zu halten". Versuche müssten gestoppt werden, die Einschränkungen zu umgehen oder Russland anderweitig zu unterstützen.

Einige osteuropäische EU-Regierungen verlangen zudem, die Sanktionen stark auszuweiten: durch ein Embargo auf Öl- und Gas-Exporte. Die Forderung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, solche Lieferungen künftig in Rubel zu begleichen, hat diese Debatte noch befeuert. Regierungen wie die deutsche, deren Länder stark auf russische Einfuhren angewiesen sind, lehnen so ein Einkaufsverbot jedoch ab. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte jüngst erst im Bundestag, dann wären "Hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr".

Sollte die EU die hohen Strompreise deckeln?

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas wollte am Donnerstagabend einen Kompromiss vorschlagen: Wenn sich die EU schon nicht auf ein Embargo verständigen kann, solle Brüssel zumindest die Einnahmen für Russland senken. Der SZ liegt ein Konzeptpapier von Kallas' Regierung vor. Demzufolge sollen sich die EU-Staaten als wichtige Abnehmer einigen, russischen Energielieferanten künftig nur einen Teil der geschuldeten Beträge zu überweisen. Der Rest soll auf ein Sperrkonto gehen und erst freigegeben werden, wenn Putin seine Armeen abgezogen hat. Oder die Milliarden könnten in einen Fonds für den Wiederaufbau der Ukraine fließen. Kallas schätzt, dass die Energiekonzerne trotz der niedrigeren Zahlungen weiter liefern würden - mangels besserer Alternativen. Andere Staats- und Regierungschefs dürften sich bei dem Austausch darüber weniger zuversichtlich äußern.

In jedem Fall will die EU jedoch einen Solidaritätsfonds für die Ukraine aufsetzen, der dem Land während des Kriegs und danach hilft. Die Vorbereitungen sollten unverzüglich starten, heißt es im Entwurf der Gipfel-Schlussfolgerungen. Zudem müsse eine internationale Geberkonferenz ausgerichtet werden. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollten ebenso über weitere Finanzhilfen für Länder wie Polen diskutieren, die bislang den Großteil der Flüchtlinge aufnehmen. Die Regierung in Warschau wünscht sich mehr Unterstützung; in den Beschlüssen wird die Kommission gebeten, zusätzliche, rasch einsatzfähige Hilfsprogramme zu entwerfen.

Am Freitag soll es dann unter anderem mit einer Debatte über die hohen Energiepreise weitergehen. Einige Regierungen, etwa aus Spanien, Italien, Portugal und Belgien, würden gerne ändern, wie sich in der EU der Strompreis bildet, oder gleich Obergrenzen setzen. Andere, zum Beispiel die niederländische und die deutsche Regierung, raten von heftigen Markteingriffen ab. Die Kommission schlug zudem in dieser Woche vor, dass interessierte Mitgliedstaaten künftig gemeinsam Gas ordern sollten - ganz ähnlich, wie die EU zusammen Covid-Vakzin bestellt hat. Aus der Bundesregierung heißt es aber bereits warnend, solch ein Modell würde nichts gegen das knappe Angebot bewirken. Einfache Lösungen sind einfach nicht in Sicht bei diesem Gipfel.