Historischer Gipfel will Ukraine zum Beitrittskandidaten machen

Lächeln trotz magerer Ergebnisse: Am Morgen kamen die EU-Staats- und Regierungschefs mit ihren Kollegen vom Westbalkan zusammen, hatten aber keine großen Fortschritte zu verkünden. Anders soll es am Donnerstagabend aussehen, wenn es um die Ukraine geht. Hier posieren Ursula von der Leyen, die Präsidentin von Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, Ratspräsident Charles Michel sowie Emmanuel Macron.

Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Es dürfte ein historischer Gipfel sein: Am Donnerstagabend wollten die 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel entscheiden, ob die Ukraine und das benachbarte Moldau sowie Georgien den begehrten Titel des Beitrittskandidaten erhalten. Vor Beginn des Treffens galt es als sicher, dass die Ukraine und Moldau diesen Status tatsächlich bekommen, genau wie es die EU-Kommission vorige Woche empfohlen hatte. Georgien wird hingegen erst einmal Justiz und politisches System reformieren müssen, um diesen Sprung zu schaffen.

Noch vor einem halben Jahr erschien es undenkbar, dass die Ukraine jemals Beitrittskandidat wird. Das Assoziierungsabkommen, das die EU 2014 mit dem Land abschloss, sah dieses Ziel ausdrücklich nicht vor. Doch Russlands Überfall hat die politischen Realitäten geändert: Die 27 Mitgliedstaaten wollen der Ukraine diese moralische Unterstützung nicht verwehren. Viel mehr als das bietet der Titel zunächst auch nicht; er ist nicht mit besonderen Finanzhilfen verknüpft.

Zudem stellen die Gipfel-Schlussfolgerungen klar, dass die Staats- und Regierungschefs erst dann über "weitere Schritte", also die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, entscheiden werden, wenn die Ukraine die von Brüssel verlangten Reformen in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung "vollständig erfüllt" hat. Außerdem müsse berücksichtigt werden, ob die EU selbst bereit für eine Erweiterung sei, heißt es. Da geht es etwa um die Frage, ob und wie die EU ihre Abstimmungsregeln vereinfachen und das System der Agrarhilfen umstellen muss. Die Ukraine wäre der Mitgliedstaat mit der fünftgrößten Bevölkerung - und der ärmste.

Bundeskanzler Olaf Scholz griff diesen Punkt auf, als er am Nachmittag beim Gipfel ankam. Der Kandidatenstatus werde ebenso "für Europa Konsequenzen haben", sagte der SPD-Politiker. Es gehe darum, "dass wir auch verstehen, dass wir uns selber erweiterungsfähig machen müssen".

Enttäuschung auf dem Balkan

Für die sechs Länder des westlichen Balkans gab es dagegen am Donnerstag keine frohe Kunde aus Brüssel. Am Morgen hatten sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs mit ihren Kollegen aus Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kosovo getroffen. Die EU hatte diesen Staaten bereits vor fast zwanzig Jahren eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Mit Albanien und Nordmazedonien sollen Beitrittsverhandlungen beginnen, doch Bulgarien blockiert seit 2020 die Aufnahme von Gesprächen mit Nordmazedonien wegen Streitfragen. Trotz intensiver Bemühungen gelang es auch diesmal nicht, Bulgarien von seinem Veto abzubringen.

Am Freitag, dem zweiten Gipfeltag, wollen sich die 27 Staats- und Regierungschefs unter anderem über die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs austauschen, etwa die hohe Inflation und Russlands Herunterfahren der Gaslieferungen.