Von Josef Kelnberger, Brüssel

Bundeskanzler Friedrich Merz wird an diesem Donnerstag nicht nur an einem, sondern sogar an zwei Gipfeln der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel teilnehmen. Es gibt seit Oktober 2024 nämlich einen Gipfel vor dem Gipfel. Er befasst sich auf Initiative der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit der Frage, wie die Europäische Union möglichst viele Migranten von Europa fernhalten oder zumindest schnell wieder loswerden kann. Olaf Scholz blieb der Veranstaltung noch fern, Friedrich Merz hat sein Kommen angekündigt.