Von Björn Finke und Josef Kelnberger, Brüssel

Bundeskanzlerin Angela Merkel muss sich bei ihrem 107. und voraussichtlich letzten EU-Gipfel vorgekommen sein wie auf einer Reise zurück in die Vergangenheit. Die Debatten zogen und zogen sich am Freitagnachmittag beim letzten Tagesordnungspunkt: Es ging um Migration. Das kennt sie zur Genüge.

Die Debatte ist wieder aufgeflammt in Europa, seitdem der belarussische Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge Richtung Grenze losschickt, um die EU zu destabilisieren. Zwölf Mitgliedsstaaten haben in einem Brief gefordert, Mauern oder Zäune zu bauen. Dafür gibt es keine Mehrheit in der Runde der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Aber es wurde heftig gerungen um eine gemeinsame Position.

Die Kommission erhielt am Ende des zweitägigen Gipfels den dringenden Auftrag, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um in Zusammenarbeit mit Transit- und Herkunftsländern Migranten von Europa fernzuhalten. Offenbar sind manche Mitgliedsstaaten unzufrieden mit dem Tempo der Kommission. Sie soll zudem neue Vorschläge vorlegen, um die Grenze zu Belarus zu sichern.

Merkel war noch einmal gefragt als "Kompromissmaschine", wie sie der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel schon vor Beginn des Gipfels nannte, eine von zahlreichen Würdigungen. Nach Schilderung von Teilnehmern wurde die Kanzlerin mit standing ovations geeehrt, als Ratspräsident Charles Michel ihr Girlanden wand. Und sogar Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, schickte ein Abschiedsvideo. "Ich war glücklich, dein Freund zu werden", sagte er.

Auf Olaf Scholz warten viele offene Baustellen

Mitte Dezember ist der nächste EU-Gipfel. Falls es Olaf Scholz gelingt, bis dahin die Ampelkoalition zu schmieden und zum Kanzler gewählt zu werden, wird er dort die vielen offenen Baustellen übernehmen, die Merkel in der EU hinterlässt. Dazu zählt mittlerweile vordringlich das Problem der gestiegenen Strom- und Gaspreise. Dazu hatte die Runde am Donnerstagnachmittag und -abend schon sehr zäh debattiert.

Die Kommission hatte vergangene Woche Empfehlungen veröffentlicht, wie Regierungen unter den Preisen leidenden Bürgern und Firmen helfen können. Außerdem will die Behörde prüfen, ob Änderungen der Regeln für den Strommarkt oder für die Gas-Lagerhaltung sinnvoll wären. Der gemeinsame Einkauf von Gas wird ebenfalls erwogen. Über diese Ideen diskutierten die Staats- und Regierungschefs "sehr gründlich", wie ein Diplomat sagte.

Einige Politiker forderten hier mehr Engagement und Tempo. So klagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Angaben von Diplomaten, die EU könne nicht mit Reformen warten, bis die Kommission im Frühjahr eine Untersuchung des Strommarkts abgeschlossen habe. Seine Regierung sowie die von Frankreich, Griechenland, Tschechien und Rumänien sprechen sich in einem Positionspapier für gemeinsame Gasbestellungen und Regeländerungen beim Elektrizitätsmarkt aus.

Die Kommission soll untersuchen, ob die Gas- und Strommärkte funktionieren

Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte aber, dass gemeinsame Gaseinkäufe nur auf freiwilliger Basis geschehen würden: Wer nicht mitmachen will, muss nicht. Sie wies wieder darauf hin, dass die EU bei der Gasversorgung zu abhängig von Importen und damit verwundbar sei. Dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin seiner Macht als Lieferant bewusst ist, zeigte er pünktlich zum Gipfel wieder. Putin sagte am Donnerstag, sein Land könne sofort mehr Gas in die EU pumpen - wenn Deutschland nur der umstrittenen Röhre Nord Stream 2 die Betriebserlaubnis erteilen würde.

Die Bundesregierung gehört in der EU zum Lager jener, die davon ausgehen, dass sich der Gasmarkt ohnehin beruhigen und der Preis sinken werde: Brüssel solle wegen kurzfristiger Probleme keine langfristigen Reformen anstoßen. Merkel sagte daher bei ihrer Ankunft im Ratsgebäude, die EU sollte "besonnen reagieren" und auf marktwirtschaftliche Lösungen setzen - eine klare Gegenposition zu ungeduldigen Regierungen wie der spanischen oder französischen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nimmt die Gaskrise außerdem zum Anlass, für Kernkraftwerke zu werben. Die Kommission entscheidet bald darüber, ob Investitionen in Atommeiler als klimafreundlich gelten sollen. Das könnte es verbilligen, Kredite für solche Projekte aufzunehmen. Macron wollte in die Gipfel-Schlussfolgerungen einen Satz zu dem Thema aufnehmen lassen. Doch Deutschland, Österreich und Luxemburg sind gegen Frankreichs Atom-Avancen, weswegen dieser Vorstoß versandete.

Trotzdem dürfte Macron den Gipfel als Erfolg verbuchen. Denn von der Leyen sagte hinterher bei der Pressekonferenz ausdrücklich, dass Kernkraft Teil des europäischen "Energiemixes der Zukunft" sei: Die EU brauche mehr erneuerbare Energien, aber parallel dazu auch "eine stabile Quelle - Kernkraft - und für den Übergang Erdgas".

Die Energieminister der EU sollen all die heiklen Themen auf ihrem Treffen am Dienstag weiterverfolgen - genau wie die Staats- und Regierungschefs auf ihrem nächsten Gipfel im Dezember, vermutlich ohne die deutsche "Kompromissmaschine".

Ein weiteres brisantes Thema, das Scholz von Merkel erben wird, ist der Umgang mit Polen. Merkel weigert sich beharrlich, auf harte Strafen gegen die Regierung zu drängen, die sich die Justiz mehr und mehr untertan macht. Hinter diesem Disput verborgen sieht sie die große Frage nach der Zukunft der EU: Soll sie immer weiter zusammenwachsen, oder sollen die Nationalstaaten wieder mehr zum Zuge kommen? Solche Debatten würden nicht nur in Polen geführt, sagte Merkel vor Start des Gipfels. Die Aussprache zu dem Thema verlief offenbar weitgehend friedlich am Donnerstag. Eine Lösung des Konflikts ist aber nicht in Sicht.