Von Björn Finke, Brüssel

Zu ihrem 107. EU-Gipfel - und vielleicht zu ihrem letzten - erscheint Angela Merkel recht früh am Donnerstag. Vor der Bundeskanzlerin kommen am Nachmittag nur drei andere Staats- und Regierungschefs im Ratsgebäude in Brüssel an: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki als erster sowie dessen Amtskollegen aus Tschechien und Spanien. Morawiecki wird bei dem Spitzentreffen, das am Freitag fortgesetzt wird, eine wichtige Rolle einnehmen. Denn manche Teilnehmer wie Mark Rutte aus den Niederlanden wollten über den Abbau des Rechtsstaats in Polen und den Streit darüber mit der EU reden. Morawiecki gab sich bei seiner Ankunft unbeirrt und beteuerte, seine Regierung werde sich nicht erpressen lassen. Unterstützung bekam er von seinem ebenfalls zunehmend autoritär regierenden ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán: "Gegen Polen läuft in Europa eine Hexenjagd", sagte Orbán.

Morawiecki sagte aber zugleich, man werde bei dem Gipfel natürlich auch darüber sprechen, wie sich der Konflikt durch "Dialog und Verständigung entflechten" lasse. Diese freundlicheren Töne dürften ganz im Sinne Merkels sein. Die CDU-Politikerin betonte vor Start des Treffens die Bedeutung eines funktionierenden Rechtsstaats, sagte jedoch ebenfalls, dass "wir Wege und Möglichkeiten finden" müssen, "hier wieder zusammenzukommen". Daneben sollte sich der Gipfel am Donnerstag über den Kampf gegen die Pandemie und über die rasant steigenden Energiekosten austauschen. Merkel riet bei den Strom- und Gaspreisen zu Besonnenheit und marktwirtschaftlichen Lösungen.

Vielleicht muss man gemeinsam Gas kaufen

Die Kommission hatte vergangene Woche Empfehlungen veröffentlicht, wie Regierungen Bürgern und Unternehmen gegen die hohen Preise helfen können, ohne gegen EU-Subventionsregeln zu verstoßen. Außerdem will die Behörde prüfen, ob Änderungen bei den Regeln für den Strommarkt oder für die Gas-Lagerhaltung sinnvoll sein könnten. Der gemeinsame Einkauf von Gas wird ebenfalls erwogen. Über diese Ideen wollten die Staats- und Regierungschefs diskutieren. Klar ist, dass nicht alle Teilnehmer so gelassen sind wie Merkel. So werben fünf Regierungen - von Frankreich, Spanien, Griechenland, Tschechien und Rumänien - in einem Positionspapier für diese gemeinsamen Gasbestellungen und Reformen des Strommarkts.

An diesem Freitag soll das Spitzentreffen den Umgang mit Flüchtlingen und den digitalen Wandel behandeln. Laut eines Entwurfs der Gipfel-Schlussfolgerungen werden es die Politiker verurteilen, "Migranten zu politischen Zwecken zu instrumentalisieren" - so wie es die Regierung von Belarus tut. Merkels 107. Gipfel hat also wieder ein volles Programm.