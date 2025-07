In deutschen Flüssen schwimmen krank machende Chemikalien aus Medikamenten und Reinigungsmitteln. Kläranlagen müssen das Wasser besser filtern, so schreibt es ein neues EU-Gesetz vor. Die Kosten soll die Industrie tragen – doch die denkt nicht daran. Zahlen am Ende die Verbraucher?

Von Jan Diesteldorf und Claudia Henzler

Das Gift ist unsichtbar am Ufer des Bachs und am Kai des Kanals, das klare Wasser trügt. Erst wenn man es abfüllt und ins Labor bringt, kommt zum Vorschein, was die Kläranlagen nicht herausfiltern. Es sind Reste von Arzneimitteln, von Körperpflege- und Reinigungsprodukten. Zum Beispiel ist der Wirkstoff Diclofenac in Deutschlands Flüssen nachweisbar, ein entzündungshemmendes Schmerzmittel, das häufig in Cremes zum Einsatz kommt. Er verursacht bei Fischen Schäden an Kiemen, Leber und Nieren und reichert sich in den Organen an.