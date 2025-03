Nur rund zwanzig Prozent aller ausreisepflichtigen Asylbewerber verlassen derzeit die Europäische Union tatsächlich. Deshalb will die EU-Kommission die Regeln europaweit vereinheitlichen und verschärfen. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, Abschiebezentren außerhalb der EU einzurichten. Es dürfte der umstrittenste Teil des Gesetzes sein, das der für Migrationsfragen zuständige Kommissar Magnus Brunner aus Österreich an diesem Dienstagnachmittag vorstellen will.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Gesetzentwurf bereits am Sonntag als Teil der 100-Tage-Bilanz ihrer neuen Kommission vorgelegt, das zeigt die Dringlichkeit. Die mangelnde Quote an tatsächlichen Abschiebungen sei ein Grund dafür, dass das europäische Asylsystem bei Bürgerinnen und Bürgern Akzeptanz verloren habe, sagt Kommissar Brunner. Der vormalige österreichische Finanzminister von der ÖVP sieht das Gesetz als Beitrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in Europa.

Lehnt ein Staat einen Asylantrag ab, müssen alle anderen diese Entscheidung übernehmen

Ein Kernstück der Reform ist die sogenannte „European Return Order“, ein europäischer Abschiebebescheid: Wenn ein Staat einen Asylantrag ablehnt, wird diese Entscheidung im Informationssystem des Schengen-Raums hinterlegt – und alle anderen Staaten sind verpflichtet, diese Entscheidung anzuerkennen und zu übernehmen. Unterschiedliche Bescheide soll es nicht mehr geben.

Verschärft werden die Pflichten der ausreisepflichtigen Migranten. Sie müssen unter Androhung von Strafen mit den Behörden zusammenarbeiten, an Beratungsgesprächen teilnehmen, Informationen über ihren Aufenthaltsort liefern. Kommen die Behörden zu dem Schluss, es bestehe Fluchtgefahr, können die Migranten bis zur Abschiebung in Haft genommen werden.

Spezielle Regeln sollen für Ausreisepflichtige gelten, die als mutmaßlich kriminell oder gewalttätig gelten. Auch sie können inhaftiert werden. Schon früh im Abschiebeverfahren soll es Sicherheitsüberprüfungen geben. Wer zwangsweise außer Landes gebracht wurde, kann mit einem Einreiseverbot in die EU von zwanzig Jahren belegt werden.

Weder „Ruanda-Modell“ noch „Albanien-Modell“

Abschiebezentren („Return Hubs“) außerhalb der EU zu ermöglichen, ist eine Idee Ursula von der Leyens. Die Kommissionspräsidentin trug sie den Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfel im Oktober vergangenen Jahres vor. In solchen Zentren könnten Menschen untergebracht werden, deren Asylantrag in Europa letztinstanzlich abgelehnt wurde. Sie müssten dort bleiben, bis sie in ihr Herkunftsland oder in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden können.

Es handelt sich also nicht um eine Version des „Ruanda-Modells“, das vorsieht, die Asylverfahren selbst aus Europa nach Afrika auszulagern und dort in die Obhut der Vereinten Nationen zu geben. Auch das „Albanien-Modell“ der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni ist nicht gemeint: Meloni will Asylverfahren unter italienischer Regie in albanischen Lagern abwickeln, also in einem EU-Beitrittsland. Der Plan wird bisher jedoch von italienischen Gerichten durchkreuzt. Dass die bereits gebauten Lager in Albanien künftig als Abschiebezentren genutzt werden könnten, ist reine Spekulation. Alle diese Modelle werden in der EU unter dem Begriff „innovative Ideen“ gehandelt und werden die Migrationsdebatten der kommenden Monate wohl beherrschen.

Das Abschiebegesetz von Magnus Brunner muss nun die übliche Abstimmung zwischen Kommission, Mitgliedsländern und Europaparlament durchlaufen. Sozialdemokraten und Grüne haben schon angekündigt, dass sie sich im Parlament jeglicher Auslagerung von Asylverfahren widersetzen wollen und auch Abschiebezentren außerhalb Europas ablehnen. „Sogenannte innovative Lösungen sind nicht die Lösung“, sagt die SPD-Migrationsexpertin Birgit Sippel. „Diese Programme sind rechtlich fragwürdig und verschwenden Unsummen von Steuergeldern.“ Flüchtlingsorganisationen befürchten, dass Migranten dort auf unbestimmte Zeit unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen.

Damit die Abschieberegeln schneller reformiert werden können, hat sich die Kommission dazu entschlossen, sie in einer „Verordnung“ auf den Weg zu bringen. Das heißt, sie werden direkt geltendes Recht. Die alten Regeln, die aus dem Jahr 2008 stammten, waren als „Richtlinie“ formuliert und mussten von Mitgliedstaaten erst einmal in nationales Recht umgesetzt werden.