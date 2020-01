Die Außenminister der Europäischen Union sind am Freitag zu einem Sondertreffen zusammengekommen, um über die Krisen im Nahen Osten zu beraten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte eine "strategische Diskussion" über die Lage im Irak sowie in Iran und Libyen an. Zudem wollte er über die Gespräche informieren, die er in den vergangenen Tagen mit "so ziemlich jedem" geführt habe, inklusive der Telefonate mit US-Außenminister Mike Pompeo und dessen iranischem Amtskollegen Mohammad Dschawad Zarif.

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich erfreut, dass die unmittelbare Kriegsgefahr zwischen Iran und den USA gebannt sei. Diese positive Entwicklung sei auch ein Erfolg für die EU und ihre Mitgliedstaaten, weil diese "in beide Richtungen interveniert" hätten. Er sprach sich wie mehrere seiner Kollegen für eine Fortsetzung des internationalen Militäreinsatzes im Irak aus. "Die Europäer haben viel investiert in den Irak, sicherheitspolitisch, aber auch zivil mit humanitärer Hilfe, Stabilisierung, Wiederaufbau", sagte Maas. Die EU wolle bei der Regierung in Bagdad dafür werben, das Mandat aufrechtzuerhalten. Es sei sinnvoll, den Kampf gegen den "Islamischen Staat" fortzusetzen, da so auch die Anschlagsgefahr in Europa sinke. Der Irak dürfe nicht zum Schauplatz des Konflikts zwischen Iran und den USA werden, betonte Maas. Vorab wurde nicht damit gerechnet, dass bei der Sitzung, die bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet war, Beschlüsse gefasst würden.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn wiederholte die Haltung der EU, wonach der Atomvertrag mit Iran erhalten werden solle: "Zerschlagen wäre die schlechteste Lösung." Maas betonte jedoch, dass Teheran die Regeln weiter einhalten müsse. An den Beratungen über die Lage im Irak nahm auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teil, der am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump über dessen Forderung nach mehr Engagement der Militärallianz im Nahen Osten gesprochen hatte. 22 Mitglieder der EU gehören auch der Nato an.

Über die Lage in Libyen hatte Ghassan Salamé, der Sondergesandte der Vereinten Nationen, informiert. Es gelte zu verhindern, dass das nordafrikanische Land zu einem zweiten Syrien werde, warnte Maas. Die Bundesregierung versucht, im "Berliner Prozess" ein internationales Treffen zu organisieren sowie einen Waffenstillstand und ein wirksames Waffenembargo auszuhandeln. Maas fliegt an diesem Samstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Moskau, um mit Präsident Wladimir Putin zu sprechen: "Russland spielt eine wichtige Rolle in diesem Konflikt, und wir wollen, dass Russland Teil der Lösung wird."