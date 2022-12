SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Die EU deckelt den Gaspreis. Beim Gipfel in Brüssel räumen Kanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs letzte Streitpunkte aus. Nur bei der genauen Höhe des Preislimits für Gas müssen sie sich am Montag noch einigen. Die Mehrheit der Regierungen fordert einen niedrigen Deckel, unter anderem Deutschland fürchtet hingegen, dass verbilligte Preise die Nachfrage zu sehr anheizen. Zum Artikel

USA sagen weitere 2,5 Milliarden Dollar Nahrungsmittelhilfe für Afrika zu. Die Vereinigten Staaten haben dieses Jahr bereits elf Milliarden Dollar bereitgestellt, nun will Biden eine Ernährungs-Partnerschaft mit der Afrikanischen Union aufbauen, um den Nahrungsmittelbedarf zu decken. Der US-Präsident will sich für Demokratie auf dem Kontinent einsetzen, auf dem China und Russland zuletzt an Einfluss gewonnen haben. Zum Artikel

Twitter sperrt Konten von Journalisten und der Konkurrenz. Betroffen sind unter anderem Reporter der New York Times, der Washington Post und von CNN, die kritisch über Eigentümer Musk berichten. Außerdem werden Kanäle des konkurrierenden Kurznachrichtendienstes Mastodon gesperrt. Zum Artikel

Abzug der Bundeswehr aus Mali wird lange dauern - neue Probleme drohen. Verteidigungsministerin Lambrecht bespricht in Mali den Abzug der Bundeswehr aus dem Land. Ende Mai 2024 sollen die Soldaten ihre Sachen gepackt haben. Im Idealfall hat Mali dann Wahlen abgehalten. Militärisch ist der Einsatz jetzt schon ziemlich verzichtbar, sagen Experten. Zum Artikel

China erwartet große Corona-Welle. Peking kämpft mit dem größten Ausbruch seit Pandemiebeginn. Eine Woche, nachdem die Regierung abrupt fast alle Corona-Maßnahmen ihrer Null-Covid-Strategie aufgehoben hat, ist die sich aufbauende Corona-Welle in den Staatsmedien jedoch kaum ein Thema. Wissenschaftler aus Hongkong warnen nun vor bis zu einer Million Toten. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

EU-Staaten bringen neuntes Sanktionspaket auf den Weg. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel haben die Mitgliedstaaten einstimmig für neue Sanktionen gegen Russland votiert. Sie sehen weitere Strafmaßnahmen gegen Banken und zusätzliche Handelsbeschränkungen vor. Zum Liveblog über den Krieg

"Um den Krieg zu beenden, müsste der Putinismus beendet werden." Der Historiker und Autor Orlando Figes über den Krieg in der Ukraine, gelungene Propaganda und darüber, warum es nicht reicht, Putin zu entmachten. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen