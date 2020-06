Die britische Regierung hat die letzte Möglichkeit sausen lassen, doch noch eine Brexit-Übergangsphase möglich zu machen. Damit wird Großbritannien den Binnenmarkt von 2021 an definitiv nicht mehr angehören - Boris Johnson wollte es so.

Die britische Regierung hat die letzte Möglichkeit sausen lassen, die nach dem Austritt aus der Europäischen Union vereinbarte Übergangsphase über den 31. Dezember 2020 hinaus zu verlängern. Damit wird das Vereinigte Königreich von 2021 an dem Binnenmarkt und der Zollunion nicht mehr angehören und aufhören, ins EU-Budget einzuzahlen. Der für den Brexit zuständige Minister Michael Gove schrieb auf Twitter: "Am 1. Januar 2021 werden wir wieder die Kontrolle übernehmen und unsere politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit wiedererlangen."

Die Ankündigung war in Brüssel und den EU-Hauptstädten erwartet worden, denn Premier Boris Johnson hat eine Verlängerung stets abgelehnt und dies gar per Gesetz ausgeschlossen. Für einen solchen Schritt, der den Status quo um bis zu zwei Jahre verlängert hätte, hatten vor allem Wirtschaftsvertreter geworben, um mehr Planungssicherheit zu haben und den Verhandlern mehr Zeit zu geben. Auch die Regionalregierungen von Wales und Schottland waren für Verlängerung.

Durch die britische Entscheidung steigt der Druck auf beide Seiten, sich bis Jahresende auf ein Abkommen über die künftigen Beziehungen zu einigen. Gelingt dies im kommenden Halbjahr nicht, scheint ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und Handelshemmnissen unausweichlich zu sein. Laut Experten wäre der Schaden für die britische Volkswirtschaft größer als für die EU-27.

Premier Boris Johnson versucht am Montag mit der EU einen Ausweg zu finden

Über die künftigen Beziehungen und einen Ausweg aus dem Stillstand wird Premier Johnson am Montag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsident David Sassoli sowie Ratspräsident Charles Michel sprechen. In Brüssel erhofft man sich von der Videokonferenz Klarheit über die britische Position. So gilt es als ausgeschlossen, dass sich London auf Sozial- und Umweltstandards festlegen lassen wird. Auch bei der Fischerei beharren beide Seiten bisher auf Maximalpositionen.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier mahnte via Twitter "Fortschritte in der Substanz" an. Sein Team hat sich mit den Briten auf einen beschleunigten Zeitplan für die nächsten Gespräche geeinigt. Zwischen 29. Juni und 27. Juli sollen wöchentliche Sitzungen abgehalten werden, und zwar in "einer Mischung aus formellen Verhandlungsrunden und kleineren Gruppentreffen". In der kommenden Woche wird auch das Europaparlament eine Entschließung verabschieden. Man sei "entschlossen, jede Art von Dumping zu verhindern", heißt es im Entwurf. Zahlreiche EU-Abgeordnete erinnerten zuletzt an das Vetorecht des Parlaments - wohl auch um die Regierungen der Mitgliedstaaten davor zu warnen, in letzter Minute vor Johnson einzuknicken.