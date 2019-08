2. August 2019, 18:46 Uhr EU Frischer Ansatz

Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Italien, eine schwierige Reise. Sie verspricht einen "neuen und frischen Ansatz" in der europäischen Migrations- und Asylpolitik. Innenminister Salvini reagiert auf seine Art.

Von Oliver Meiler , Rom

Von allen Etappen auf der bisherigen Europatour von Ursula von der Leyen war jene in Rom wohl die schwierigste - und das nicht so sehr wegen des Gastgebers. Italiens Premier Giuseppe Conte ist eigentlich ein umgänglicher Gesprächspartner. Er half dabei, dass von der Leyen bei ihrer knappen Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission genügend Stimmen erhielt: Die Europaparlamentarier der Cinque Stelle, denen Conte nahesteht, hatten sie gewählt. Conte fand lobende Worte für von der Leyens Antrittsrede.

In der populistischen Regierung geben aber oftmals andere den Ton an. Meist ist es einer von Contes Vizes, Matteo Salvini von der rechten Lega. Während Conte am Freitag von der Leyen in Rom zum Arbeitsessen empfing, ließ sich Salvini mit Fischerrute und nacktem Oberkörper am "Papeete Beach" in Milano Marittima bei Ravenna interviewen. "So verhandeln wir mit Brüssel", sagte er und lachte, braun gebrannt.

Von der Leyen versprach den Italienern, dass sie sich für einen "neuen und frischen Ansatz" in der europäischen Migrations- und Asylpolitik einsetzen werde. Sie sprach von einem "Migrationspakt". Sie sei sich bewusst, dass Länder wie Italien, Griechenland und Spanien exponiert seien und von den Partnerstaaten mehr Solidarität bei der Verteilung der Lasten verdient hätten. Man müsse "effektive und menschliche Verfahren" finden.

In der Forderung nach Menschlichkeit steckte auch Kritik am italienischen Umgang mit Bootsflüchtlingen. Erneut hat Rom ein privates Rettungsschiff abgewiesen. Die Alan Kurdi von der deutschen Organisation Sea-Eye mit 40 Migranten an Bord hatte in den vergangenen Tagen Lampedusa angesteuert, nahm dann aber Kurs auf Malta, nachdem Rom keine Anlegeerlaubnis erteilen mochte. Auch die katalanische Open Arms mit 124 Migranten aus zwei Rettungsoperationen sucht noch nach einem sicheren Hafen.

Offen blieb zunächst die Frage, wer Italien in der EU-Kommission vertreten soll. Rom pocht auf ein "wichtiges Wirtschaftsportfolio", wie Conte es nannte. Am liebsten wäre den Italienern der Posten des Wettbewerbskommissars. Doch die Lega, die nach ihrem Sieg bei den Europawahlen eine Persönlichkeit vorschlagen darf, zierte sich mit der Nennung eines Namens - aus taktischen Gründen. Die Personalfrage ist Chance und Dilemma zugleich. Schickt Salvini einen seiner Vertrauten ins Rennen, etwa Giancarlo Giorgetti, Staatssekretär im Amt des Premierministers, und würde der vom Europaparlament bestätigt, beraubte er sich der Möglichkeit, "Brüssel" ständig zu kritisieren. Die Kritik schlösse dann seinen eigenen Mann ein. Anderseits: Schlägt er einen Spitzenvertreter der Lega vor, der dann im Parlament durchfällt, könnte Salvini behaupten, man wolle ihn und seine Partei partout nicht dabeihaben. Und damit lässt sich Stimmung machen gegen die EU. Für den Fall, dass kein Vertreter der Lega Kommissar wird, steigen die Chancen für parteilose Techniker. Oft genannt wird Enzo Moavero Milanesi, der Außenminister.