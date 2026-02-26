Zum Hauptinhalt springen

FrauenrechteEU lehnt neuen Fonds für sichere Abtreibungen ab

Lesezeit: 3 Min.

In Polen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste gegen die strikten Abtreibungsgesetze des Landes, wie hier im Juni 2023.
In Polen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste gegen die strikten Abtreibungsgesetze des Landes, wie hier im Juni 2023. (Foto: Kacper Pempel/Reuters)

Eine erfolgreiche Bürgerinitiative fordert in Europa bessere Bedingungen bei Schwangerschaftsabbrüchen. Die EU-Kommission traut sich nur, eine kleine Lösung anzubieten.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es war der bislang spektakulärste Auftritt der EU-Kommissarin Hadja Lahbib. Die Belgierin wurde im Jahr 2024 von Präsidentin Ursula von der Leyen mit dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit betraut, deshalb musste sie an diesem Donnerstagnachmittag die politisch überaus brisante Frage beantworten: Wird die Kommission ein neues Gesetz auf den Weg bringen mit dem Ziel, allen Frauen in der Europäischen Union den Zugang zu einer sicheren, legalen und bezahlbaren Abtreibung zu ermöglichen?

Zur SZ-Startseite

MeinungEuropäische Union
:Warum die EU untergehen wird

SZ PlusEssay von Josef Kelnberger
Portrait undefined Josef Kelnberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite