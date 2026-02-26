Es war der bislang spektakulärste Auftritt der EU-Kommissarin Hadja Lahbib. Die Belgierin wurde im Jahr 2024 von Präsidentin Ursula von der Leyen mit dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit betraut, deshalb musste sie an diesem Donnerstagnachmittag die politisch überaus brisante Frage beantworten: Wird die Kommission ein neues Gesetz auf den Weg bringen mit dem Ziel, allen Frauen in der Europäischen Union den Zugang zu einer sicheren, legalen und bezahlbaren Abtreibung zu ermöglichen?