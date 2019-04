30. April 2019, 10:33 Uhr Debatte zur Europawahl 50 Prozent Frauen in der EU-Kommission? Aber klar

Vor der Europawahl debattieren die Spitzenkandidaten über die Zukunft Europas. Dass CSU-Vize Weber lieber mit Theo Waigel feiert, fällt negativ auf - und bietet zwei Niederländern die Chance zur Profilierung.

Von Matthias Kolb , Maastricht

Die fünf Hände werden sofort in die Höhe gereckt. "Verpflichten Sie sich, als nächster Chef der EU-Kommission ein Team zu berufen, in dem die Posten gleich verteilt sind zwischen Männern und Frauen?", fragt Moderatorin Rianne Letschert und alle auf der Bühne stimmen zu. Das gilt für die einzige Frau, die Linke Violeta Tomič, ebenso wie für den Sozialdemokraten Frans Timmermans, den Grünen Bas Eickhout, Guy Verhofstadt von den Liberalen und den Konservativen Jan Zahradil. Sie wurden von ihren Parteienfamilien als Spitzenkandidat für die Europawahl nominiert und diskutieren daher nun im Vrijthof-Theater von Maastricht darüber, wie man Europa zukunftsfest und interessanter für junge Leute machen kann.

Viel Zustimmung findet die Idee, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, nach der Europawahl jeweils eine Frau und einen Mann für die neue EU-Kommission zu nominieren. Der Grüne Eickhout nennt ein Druckmittel, das jeder Nachfolger von Jean-Claude Juncker habe: "Die interessanten Posten werde ich nur an Frauen vergeben." Ähnlich äußert sich Timmermans, der Erste Vizepräsident der EU-Kommission. Der ehemalige niederländische Außenminister nutzt seine Chancen am konsequentesten. Als die Moderatoren von einem "historischen Moment" sprechen und über den abwesenden Manfred Weber von der CSU witzeln, ruft der Sozialdemokrat: "Lasst uns fair sein, auch Weber will einen Frauenanteil von 50 Prozent."

Timmermans hat recht: Eine Woche zuvor hatte sich der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) zu diesem überfälligen Schritt bekannt. Dass Weber lieber in Bayern an einer Konferenz zum 80. Geburtstag seines Mentors Theo Waigel teilnimmt, verblüfft viele Beobachter in Brüssel: Schließlich hat Weber als Kandidat der wohl auch künftig größten Fraktion im Europaparlament die besten Chancen, Juncker zu beerben und sollte alles tun, die eigene Bekanntheit und die des Spitzenkandidaten-Prinzips zu erhöhen.

Der Sozialdemokrat Timmermans kann folglich in der abwechslungsreichen und klug strukturierten Debatte ungestört den Staatsmann geben ("Lasst uns fair sein") und Weber und dessen EVP als rückwärtsgewandt darstellen - gerade beim Kampf gegen die verheerenden Folgen der Erderhitzung. "Geht raus und wählt grün", ruft Timmermans und ergänzt sofort, dass die grünen Parteien nicht das Monopol auf nachhaltige Politik hätten. Er verweist darauf, dass seine Sozialdemokraten im Europaparlament ebenso wie die Grünen und die Linke stets für mehr Klimaschutz gestimmt hätten - anders als eben die EVP. "Das ist kein Schönheitswettbewerb, hier geht es um eure Zukunft", ruft der Niederländer, der nach der Wahl eine "progressive Mehrheit" schmieden muss, um vom EU-Parlament gewählt zu werden.

Das Publikum sieht Timmermans als Sieger der Debatte

Der erfahrene Wahlkämpfer weiß, was beim Publikum ankommt; also bezeichnet Timmermans eine einheitlich auftretende EU als "Schutz vor Trump und dessen Idiotien" in Sachen Klimawandel und Umweltschutz. Er betont die Chancen, die Europa als globaler Vorreiter nutzen könne, um höhere Standards zu setzen: "Weil der Rest der Welt mit uns Geschäfte treiben will." Timmermans verweist auf die Strategie zum Verbot von Einwegplastik, das er als Kommissar vorangetrieben habe, und dass diese nun weltweit kopiert werde. Mehrfach erhält der 57-Jährige, der wenige Kilometer von Maastricht entfernt wohnt, lauten Beifall - und er gewinnt auch die Online-Abstimmung: 44 Prozent der etwa 6000 Teilnehmer sehen ihn als Sieger. Dahinter folgen Eickhout (36 Prozent), Belgiens Ex-Premier Verhofstadt (9 Prozent) sowie der konservative Tscheche Zahradil (7) und Tomič (5).

Diese Erhebung ist nicht repräsentativ, aber sie gibt doch gut wieder, wer den Abend ebenfalls für sich nutzen kann: Der Niederländer Bas Eickhout bildet mit der Deutschen Ska Keller das grüne Spitzenduo und zeigt sich gut vorbereitet und schlagfertig. Als ehemaliger Klimaforscher kann der 42-Jährige natürlich mit Forderungen für einen "grünen New Deal" punkten und er legt sich mehrfach mit Guy Verhofstadt an. Als der Abgesandte des liberalen "Spitzenteams" verkündet, dass die EU keine Freihandelsabkommen mit Staaten abschließe, die das Pariser Klimaabkommen ablehnten, ruft Eickhout: "Aber warum haben die Liberalen dann im Europaparlament für Verhandlungen mit den USA votiert?"