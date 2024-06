Im Endspurt des Europawahlkampfes war Ursula von der Leyen als Joggerin zu sehen. In einem Filmchen, das über Social Media verbreitet wurde, läuft sie durch Wald und Flure, während die Begriffe „Sicherheit“, „Demokratie“, „Wohlstand“ und „starkes Europa“ eingeblendet werden. „That’s why I’m running“, sagt sie am Ende in die Kamera: Deshalb laufe ich, man könnte auch übersetzen: Deshalb kandidiere ich. Aber tut sie das wirklich?

Rund 360 Millionen Europäerinnen und Europäer waren und sind aufgerufen, zwischen dem 6. und dem 9. Juni über die Zusammensetzung des Europaparlaments zu entscheiden. Was genau sie mit ihrer Stimme bewirken, wissen viele wohl nicht. Denn die EU-Demokratie ist kein einfach zu verstehendes Konstrukt, das zeigt sich an der Person Ursula von der Leyens, der aktuellen Präsidentin der EU-Kommission: Die weitaus prominenteste Person, die sich zur Wahl stellt, steht in keinem der 27 Mitgliedsländer auf einem Wahlzettel.

Die CDU-Politikerin will weitere fünf Jahre Chefin der EU-Exekutive bleiben, deshalb tourte sie im Wahlkampf kreuz und quer durch Europa. Sie tat das als „Spitzenkandidatin“ der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören. Aber sie kandidiert nicht für das Europaparlament, und es ist auch nicht so, dass die 720 neuen Europaabgeordneten das erste Wort haben, wenn es um Ursula von der Leyens Zukunft geht. Das Vorschlagsrecht für den Vorsitz der Kommission liegt bei den 27 Staats- und Regierungschefs. Sie müssen das Ergebnis der Europawahlen berücksichtigen, das ist ein weit gefasster Begriff. Das Europaparlament stimmt dann über ihren Vorschlag ab.

Die Nominierung von „Spitzenkandidaten“ war ein Versuch des Europaparlaments, die Europawahlen zu popularisieren und die eigene Macht auszubauen. Der Versuch scheiterte exemplarisch vor fünf Jahren, als die Staats- und Regierungschefs den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) als Chef der EU-Kommission ablehnten und stattdessen von der Leyen nominierten. Sozialdemokraten und Liberale im Parlament weigerten sich, für Weber den Aufstand zu proben. Das Modell „Spitzenkandidat“ wäre endgültig erledigt, sollte Ursula von der Leyen nun – obwohl Spitzenkandidatin, trotz des mutmaßlichen Wahlsiegs der EVP – nicht als Kommissionspräsidentin bestätigt werden.

Die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführte EVP stellt ein Dutzend Staats- und Regierungschefs, außerdem wird sie allen Umfragen zufolge stärkste Fraktion im Parlament bleiben. Aber es wird schwieriger, Mehrheiten zu bilden. Die Liberalen, bislang zusammen mit den Sozialdemokraten Bündnispartner der EVP im Europaparlament, dürften zu den großen Verlierern der Wahlen zählen. Denn Emmanuel Macron hat in Frankreich an Rückhalt verloren, und auch die deutsche FDP schwächelt. Zumindest ist der Einzug der FDP ins Parlament nicht gefährdet, weil es die in Deutschland bekannte Fünf-Prozent-Hürde bei Europawahlen nicht gibt.

Vor fünf Jahren haben die Grünen gewonnen, jetzt müssen sie mit Verlusten rechnen

Als zusätzliche Bündnispartner bieten sich die Grünen an. Aber auch die werden vermutlich viele Abgeordnete verlieren. Vor fünf Jahren trieb ihnen die Klimabewegung in Deutschland und Frankreich viele Stimmen zu – nun ist es der Widerstand gegen „grüne“ Politik, der den Rechtskonservativen und Rechtsextremen zu großen Zugewinnen verhelfen dürfte.

Eine Schlüsselrolle dürfte am Ende der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zukommen. Ursula von der Leyen schließt eine Zusammenarbeit mit Meloni nicht aus und beharrt darauf, man dürfe Meloni nicht auf eine Stufe mit Marine Le Pen und der AfD stellen. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne dagegen drohen, von der Leyen nicht zu wählen, sollte sie mit Melonis Fratelli d’Italia zusammenarbeiten. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in dieser Richtung geäußert. Ob er wirklich eine deutsche Kommissionspräsidentin verhindern will, die in vielen Politikbereichen ähnlich denkt wie er, muss sich erweisen.

Wie vor fünf Jahren, so dürften nach der Wahl wieder die wichtigen Entscheidungen in den Hauptstädten getroffen werden und nicht im Parlament. Die EU ist von den Nationalstaaten her gebaut, das äußert sich schon in den Wahlterminen, die auf nationale Gepflogenheiten Rücksicht nehmen. In den Niederlanden wurde am Donnerstag gewählt. Es folgten Irland (Freitag) und Tschechien (Freitag und Samstag). In Lettland, Malta und der Slowakei kann am Samstag gewählt werden – in Italien am Samstag und Sonntag. Deutschland und der Rest folgen am Sonntag.

Mit guten Gründen spricht man von „Europawahlen“ in der Mehrzahl. Denn genau genommen handelt es sich um 27 getrennte Wahlen. Grenzüberschreitende Wahllisten gibt es nach wie vor nicht, und auch weiterhin dürfen kleine Staaten mehr Abgeordnete ins Parlament entsenden, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Eine Stimme aus Deutschland zählt also viel weniger als eine zyprische Stimme.

So funktioniert die europäische Demokratie, wie sie über Jahrzehnte hinweg von den Verfechtern der europäischen Einigung Schritt für Schritt und unter großen Mühen erkämpft worden ist. Diese Demokratie mit Leben zu füllen, liegt in der Verantwortung der 360 Millionen Wählerinnen und Wähler.